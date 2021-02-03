Ассоциация "Биржевые и электронные площадки" поддержала кандидата на пост главы НКЦБФР

30 января истек срок полномочий председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева. Стать новым главой государственного коллегиального органа претендует советник руководителя Офиса Президента Руслан Магомедов.

Профессиональные участники рынка, среди которых, в частности, и члены Ассоциации "Биржевые и электронные площадки", ранее обращались к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он привлекал и их к обсуждению претендентов на должность председателя и членов НКЦБФР. И похоже, что глава государства услышал эти обращения. Ведь Руслан Магомедов имеет немалый соответствующий опыт работы и был одним из кандидатов, кого профессиональные участники фондового рынка предлагали в НКЦБФР.

"Это достаточно правильный шаг, который будет способствовать развитию биржевого рынка. Руслан Магомедов имеет опыт и знания для того, чтобы возглавить государственный коллегиальный орган. Поэтому Ассоциация "Биржевые и электронные площадки" поддерживает кандидатуру на пост главы НКЦБФР и благодарит Президента за то, что прислушался к мнению участников рынка", – отмечает директор Ассоциации "Биржевые и электронные площадки" Олег Падалка.