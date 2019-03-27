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27.03.2019, 10:50

Аварийное открытие замков в Киеве – на что можно рассчитывать

Аварийное открытие замков в Киеве – на что можно рассчитывать - Фото

Короткий экскурс в нишу служб, которые осуществляют аварийное открытие замков в Киеве: стоимость, условия, гарантии, как происходит

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Начнем со вступления – когда может понадобиться такая услуга и какие случаи покрывают опытные службы в данном сегменте. Ситуации бывают разные – основным поводом для обращения являются потерянные или украденные личные вещи, в том числе ключи, захлопнувшаяся дверь или поломка самого механизма. Реже – последствия неудавшегося взлома, деформация двери, проблемы с электронным замком. Во всех этих случаях не пытайтесь справиться с проблемой самостоятельно, тем более при помощи грубой силы. Скорее всего вы только усложните работу мастера повредив внутренние детали, и без ремонта или замены будет уже не обойтись. Любая компания с официальным регистрацией не только потребует документы, чтобы удостоверится в праве на собственность, но и предоставит гаранты законности проведения работы со своей стороны. Обязательно обращайте на это внимание – ведь мастеру будут отныне известны все данные об устройстве вашего замка и охранной системы, типе дверей и т. д. Это работа на доверие.  Но спешим вас успокоить – ни один мошенник не будет регистрироваться официально в реестре, так как в случае определенных последствий все претензии в первую очередь будут адресованы ему.

Мы пообщались с компанией OpenLock, которая одна из самых первых начала осуществлять аварийное открытие замков в Киеве. Нам рассказали, на что обращать внимание при вызове, и как отличить специалиста от аматоров-любителей.

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Первое – это цена. Работа может отличаться по уровню сложности, и времени, которое потребуется, но в среднем стоимость не превышает 500 гривен. В стандартных случаях она может быть и значительно ниже, но внимательно ознакомьтесь с прайс-листом на сайте. Чем больше информации предоставлено, тем более опытной является фирма. То же самое касается и спектра услуг, а также их детального описания на корпоративных ресурсах. Не стоит прибегать к услугам по объявлению – отследить такие конторы практически не представляется возможным. Как рассказали сотрудники OpenLock – к ним часто обращаются за ремонтом или заменой именно после неудачных попыток вскрытия неизвестными службами. Далее – сама работа. На любое действие присутствует гарантия сохранности, которая не распространяется только на особые случаи. В список таких можно отнести изначальную поломку, плохое состояние самого механизма от старости, деформацию. Во всех остальных случаях хороший мастер полностью сохранит изначальное состояние в независимости – это бронедверь, или защелки вашего автомобиля с центральным электрозамком. Осуществляется решение проблем и с более специфическими объектами вроде сейфов, шкафов для хранения и т. д.

 

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Теги: замки, аварийное открытие
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