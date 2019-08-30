Авиаперелеты: лайфхаки на борту для тех, кто часто летает

Опытный путешественник знает, как сделать свой перелет наиболее комфортным для себя. Если в скором времени вам предстоит авиапутешествие, а тем более, если вы летите в самый первый раз, то ознакомьтесь с предоставленными лайфхаками. Мы уверенны, что они помогут вам сэкономить время в пути, обойтись без лишних интеракций и максимально насладиться перелетом.

Статус рейса. Перед тем, как отправляться в аэропорт на регистрацию и посадку, загляните на сайт аэропорта и убедитесь, что рейс не отменен и отбывание будет без задержек. Вы можете наблюдать все воздушные рейсы в режиме реального времени, онлайн платформа FlightStatus24 GPS трекер. К сожалению, авиакомпании частенько теряют багаж пассажиров, особенно, если это рейс с пересадкой. Решение этой проблемы GPS -брелок с трекеров – положите его в чемодан и в случае утери сможете узнать, где ваша потеряшка; Старые багажные стикеры. Одна из причин потери багажа это старые багажные стикеры. Не поленитесь удалить ненужные наклейки, позаимствованных с прошлых поездок, с чемодана, иначе существует высокий риск того, что сканер считает старый стикер и отправит ваш чемодан в другую страну; Сдайте багаж последними. Если вы наберетесь терпения в начале и сдадите свой багаж один из последних, то по прибытию на ленте он появится один из первых, тем самым сэкономит вам время; Копите мили. Многие авиакомпании предлагают клиентам специальные программы лояльности. Проверьте, есть ли похожее предложение у авиакомпании у которой вы приобретаете услуги. Как правило, за каждый перелет участник получает бонусы-мили. В зависимости от условий, вы можете накопить на бесплатный перелет в любую точку мира; Не пейте кофе или чай во время полета. Как вы думаете, от куда на борту самолета вода? Из огромных баков, которые не так часто моют, как хотелось бы. Именно поэтому, мы советуем пить бутилированные напитки и желательно без газов; Берите с собой свой плед. Если вам предстоит долгий перелет, позаботьтесь о своем комфорте заранее. Вы конечно же можете взять плед на борту самолета, но имейте ввиду, что пледы не стирают после каждого рейс. Как правило, их встряхивают и убирают назад в пакет, чтобы раздать их пассажирам следующего полета. Встречаются пассажиры, которые не только укрываются пледом, но и могут вытереть обувь, или поменять подгузник ребенку, предварительно положив плед под свое чадо.

Очень часто люди оценивают свой отпуск с полета – была ли турбулентность, как кормили на борту самолета, кричали ли дети всю дорогу, было ли место для ног. Мы понимаем, что есть факторы, которые мы не можем предотвратить, но мы всегда можем подготовить себя морально или поменять отношение к ситуации. Выше мы описали пару трюков, как максимально улучшить свое пребывание в воздухе в замкнутом пространстве. Мы надеемся, что вам помогут наши советы в следующем путешествии.