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05.06.2023, 17:04

Автомобили повышенной проходимости для Сил Обороны от Укрзолото

Цей матеріал також доступний українською
Автомобили повышенной проходимости для Сил Обороны от Укрзолото - Фото

Cеть Укрзолото приобрела партию автомобилей разной конфигурации для Сил Обороны

Украинцы каждый день доказывают свою решимость работать вместе для победы. Ежедневно граждане, малый бизнес и известные бренды поддерживают армию. Ведь победа выбаривается на фронте, а обеспечивается – в тылу. Зная об этом, сеть Укрзолото приобрела партию автомобилей разной конфигурации для Сил Обороны.

Укрзолото – известный украинский бренд и национальный производитель ювелирных украшений. Сеть не только не прекратила работу в сложный для страны период, но и продолжает развиваться, создавать новые рабочие места, укреплять экономику и поддерживать украинскую армию.

Сегодня на поле боя быстрее всего выходят из строя автомобили. Они, поврежденные снарядами и обломками, требуют сложного ремонта, который невозможно выполнить в условиях боя. Поэтому сеть Укрзолото передает автомобили Силам Обороны. Это самые востребованные на фронте автомобили: пикапы Nissan Navara и Mitsubishi L 200, а также микроавтобусы Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter и Citroen Jumpy. Вскоре они, уже переоборудованные и окрашенные, будут переданы военным. Именно эти автомобили позволят быстро покидать опасные зоны, эвакуировать раненых и доставлять необходимые грузы для военных подразделений на линии соприкосновения. Каждый приобретенный автомобиль – это вклад в улучшение оперативной ситуации на поле боя и в будущую победу.

Осенью Укрзолото проводило благотворительную акцию "Пташки для ЗСУ". Тогда удалось собрать 1 583 600 грн, сеть удвоила эту сумму и перечислила 3 168 000 грн в благотворительный фонд. На эти средства удалось закупить 30 БПЛА DJI mavic 3 и DJI Matrice. Бренд и впредь будет поддерживать украинскую армию и вместе со всей страной приближать победу. Следующая партия автомобилей отправится на фронт уже в начале июня.

Все будет Украина.

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Теги: Укрзолото
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