Автомобілі підвищеної прохідності для Сил Оборони від Укрзолото

Незламні українці кожен день доводять свою рішучість працювати разом на перемогу. Щодня громадяни, малий бізнес та відомі бренди підтримують армію. Адже перемога виборюється на фронті, а забезпечується – в тилу. Знаючи про це, мережа Укрзолото закупила партію автомобілів різної конфігурації для Сил Оборони.

Укрзолото – відомий український бренд та національний виробник ювелірних прикрас. Мережа не тільки не припинила працювати в складний для країни період, а ще й продовжує розвиватись, створювати нові робочі місця, зміцнювати економіку та підтримувати українську армію.

Сьогодні на полі бою найшвидше виходять з ладу автомобілі. Вони, пошкоджені снарядами та уламкам, потребують складного ремонту, який не можливо виконати в умовах бою. Тому мережа Укрзолото передає автівки Силам Оборони. Це найбільш затребувані на фронті автомобілі: пікапи Nissan Navara та Mitsubishi L 200 і мікроавтобуси Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter та Citroen Jumpy. Невдовзі вони, вже переобладнані та пофарбовані, будуть передані військовим. Саме ці автівки дозволять швидко покидати небезпечні зони, вивозити поранених та підвозити необхідні вантажі для військових підрозділів на лінії розмежування. Кожна придбана автівка – це внесок в покращення оперативної ситуації на полі бою та в майбутню перемогу.

Восени Укрзолото проводили благодійну акцію "Пташки для ЗСУ". Тоді вдалось зібрати 1 583 600 грн, мережа подвоїла цю суму та перерахувала 3 168 000 грн у благодійний фонд. На ці кошти вдалось закупити 30 БПЛА DJI mavic 3 та DJI Matrice. Бренд і надалі буде підтримувати українське військо та разом з усією країною наближати перемогу. Наступна партія авто поїде на фронт вже на початку червня.

Все буде Україна.