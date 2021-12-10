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10.12.2021, 16:01

Автопилоты для автомобилей: основные преимущества

Цей матеріал також доступний українською
Автопилоты для автомобилей: основные преимущества - Фото

Многие современные автомобильные концерны и компании активно разрабатывают разнообразные технологии, ориентированные на то, чтобы предоставить автомобилям возможность перемещаться без активного участия водителя. Широкую известность получил автоконцерн Tesla, который один из первых начал активно работать в этом направлении. Многие считают, что его значительная популярность связана не в последнюю очередь именно с этой технологией.

Благодаря встроенным в конструкцию таких автомобилей приборам ночного видения, значительно повышается эффективность их работы в темное время суток. Машины получают возможность быстро и правильно реагировать не только на те объекты, которые непосредственно перемещаются по дорожному полотну и хорошо освещены фарами, но также и включают в алгоритм своих будущих действий объекты, находящиеся на обочине. В перспективе это способно будет значительно снизить вероятность возникновения разнообразных аварийных ситуаций в ходе поездки.

Автопилоты для автомобилей: основные преимущества

Охота и наблюдение за ночной природой

Животные, ведущие преимущественно ночной образ жизни, являются не менее желанной добычей для охотников и желающих понаблюдать за дикой природой, чем их дневные собратья. Но, в связи с отсутствием достаточного освещения, любое взаимодействие с ними бывает очень затруднительно. Тем не менее, современные технологии ночного видения помогают с легкостью решить эту проблему. Такие компании, как Pulsar, выпускают множество разнообразных решений, направленных на то, чтобы помочь охотникам в их ремесле.

  •          Прицелы ночного видения;
  •          Инфракрасные бинокли;
  •          Тепловизоры;
  •          Инфракрасные монокуляры.

Кроме того, хорошие современные приборы для ночной охоты, такие, как прицел ночного видения Digex, оснащены множеством разнообразных функций и возможностей. К ним, например, относится функция "картинка в картинке", которая позволяет выводить на основном дисплее прицела дополнительное увеличенное изображение цели, что помогает совершить более точный выстрел. Также доступны функции записи видео и фотографий.

Защита правопорядка и спасательные операции

Даже не смотря на то, что большая часть современных городов довольно хорошо освещена в любое время суток, полиция и другие службы все более активно начинают применять приборы ночного видения для поддержания правопорядка. Притом, это касается не только стационарных камер круглосуточного наблюдения, но также и простых патрульных полицейских.

Абсолютно то же самое касается и тех, кто участвует в спасательных и поисковых операциях по всему миру. Например, в ходе ликвидации последствий обрушений высотных зданий, помимо стандартных приборов ночного видения также очень часто используются тепловизоры, которые в значительной степени облегчают поиск живых людей, которые не могут выбраться из завалов.

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Теги: автопилоты
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