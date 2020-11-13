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13.11.2020, 18:25

Бесконтактное меню для ресторанов от Stravopys

Бесконтактное меню для ресторанов от Stravopys - Фото

Это новое поколение меню для ресторанов, которое поможет сэкономить время официантов, ведь его не нужно утилизировать или дезинфицировать

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько людей в ресторане трогали печатное меню до вас? И дезинфицировали ли его официанты? Как правило, протирают его только тогда, когда оно испачкалось едой, а в день его могут потрогать до тысячи людей. В условиях глобальной пандемии это особенно опасно, ведь вы рискуете собственным здоровьем. Именно поэтому почти 85% гостей заведений боятся контактировать с печатным меню.

Выход из этой ситуации — бесконтактное меню. Это новое поколение меню для ресторанов, которое поможет сэкономить время официантов, ведь его не нужно утилизировать или дезинфицировать. Кроме этого, электронное меню обладает следующими преимуществами:

  • легкость — QR-меню простое и интуитивно понятное;
  • рентабельность — способствует экономии и повышает уровень продаж;
  • современность — наличие цифрового меню привлекает посетителей и позитивно отображается на уровне престижа вашего заведения.

Stravopys — уникальный сервис для создания бесконтактного меню. Для создания меню ресторана в сервисе необходимо:

  1. Зарегистрироваться в административной панели и добавить информацию о заведении;
  2. Создать категории и соответствующие подкатегории;
  3. Добавить позиции меню с изображениями, ценами и описанием.

Конструктор меню от Stravopys обладает широким функционалом. Используя данный сервис можно:

  • обозначать позиции меню, как "Новинка" с отображением соответствующего лейбла в меню для клиента;
  • указывать время готовки;
  • отображать уровень остроты блюда, перечень аллергенов, содержащихся в блюде, обозначать вегетарианские блюда;
  • обозначать безалкогольные напитки;
  • указать крепость и вкус табака для кальяна.

Кроме основных категорий, был создан раздел "Специальное предложение" с возможностью редактирования цены (указание скидки). По желанию руководителя, оно может отображаться на главной странице меню в перечне Специальных предложений, таким образом предлагая именно те позиции, которые нужно продать. А в случае, когда специальных предложений много, их можно скрывать и снова делать отображаемыми на главной странице меню. 

QR-код для вашего меню генерируется сразу после регистрации. Это значительно экономит время, поскольку вы можете сразу отправить его в печать для размещения на столах и заниматься наполнением меню дальше.

При этом добавлять и редактировать меню в ресторан станет намного проще, ведь это можно сделать в любое время и с любого устройства. К тому же меню и административная панель локализованы на украинский, русский и английский языки. А гости заведения смогут спокойно выбирать и наслаждаться любимыми блюдами и напитками без страха заразиться.

Для заказа услуг и консультации пишите на почту [email protected]. Либо звоните:

+380 (66) 060 65 26

+380 (95) 253 36 29

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Теги: Stravopys, бесконтактное меню
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