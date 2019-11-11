Бесплатная агро-поддержка, которая доступна каждому

Интернет-магазин LNZ web предоставляет бесплатную агро-поддержку! Она доступна через любой канал связи: в онлайн-чате на сайте https://lnzweb.com/, в мессенджерах Telegram и Viber, по телефону бесплатной горячей линии 0-800-300-044 и в социальных сетях Facebook, Instagram.

LNZ web заботится о своих пользователях и именно с этой целью была создана бесплатная агроподдержка. Так же были созданы группы в мессенджерах Viber и Telegram, чтобы Вы имели возможность получить поддержку от агронома в привычном для Вас интерфейсе, а так же получать свежие новости о выгодных предложениях, скидках и подарках от интернет-магазина LNZ web. Кроме того, сообщества в Telegram и Viber позволят пользователям LNZ web обмениваться опытом, давать советы друг другу, общаться.

Вы можете задать свои вопросы и быть уверенным, что вы получите быстрый и квалифицированный ответ. Для этого в чате всегда присутствует квалифицированный агроном, готовый предоставить Вам помощь. При рассмотрении различных вопросов в мессенджерах и Facebook, Вы также можете прислушиваться к мнению других пользователей чата - Ваших коллег. Это полезно, ведь каждый имеет свой уникальный опыт, которым он способен поделиться.

Интернет-магазин даёт возможность малым фермерам, с общей площадью земли до 10 га, получать такой же сервис как и большие фермеры. Фермерам предоставляется квалифицированный и качественный сервис через любой удобный для него способ коммуникации. В случае необходимости, агроном может даже выехать к клиенту на поле и предоставить нужные рекомендации

Также, недавно была создана страница в Instagram, где также можно решить любой агрономической вопрос, написав в личные сообщения страницы. Кроме этого там будет много интересной и полезной информации, а именно:

• Много интересных фото

• Различные акции и предложения

• Новости компании

• Новости агробизнеса и другое.

Для того чтобы присоединиться к нашим сообществам переходите по ссылкам:

Viber: http://bit.ly/2YnGftf

Telegram: https://t.me/LNZ_web

Группа Facebook: http://bit.ly/2J9QOq3

Instagram: https://www.instagram.com/lnz_web