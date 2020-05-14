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14.05.2020, 17:58

Битва сильнейших. Realme 6 Vs Redmi Note 9S. Кто лучше?

Битва сильнейших. Realme 6 Vs Redmi Note 9S. Кто лучше? - Фото

Какими именно качествами должен обладать смартфон, который выберешь именно ты?

В сегодняшней битве участие примут: герой гейминга — realme 6 и обладатель суперобъемной батареи — Redmi Note 9S, вышедшие этой весной на мировой рынок. Так кто же победит? Какими именно качествами должен обладать смартфон, который выберешь именно ты?

Дизайн, экраны и прочие заморочки

Начнем с дизайна. Внешность обеих моделей продумана настолько, что, увидев ваш телефон, официанты непременно посадят вас за vip-столик, как раньше это было с владельцами «верту».  Redmi основательно подошли к этому вопросу и снабдили смартфон бронебойным стеклом Corning Gorilla Glass 5v с обеих сторон, что конечно же является плюсом, особенно в этом ценовом сегменте. Никаких градиентов и переливов — все очень лаконично. Телефон получился довольно таки объемным: 165,8 х 76,7 х 8,8 мм, а вес перевалил за 200 граммов. Расположить как фронтальную, так и основную камеры предпочли строго по центру. Бесспорно, стильно и молодёжно, но фронталка все же, хоть и незначительно, обрезает кадр, особенно это заметно в играх. Создатели Redmi старались подогнать 9S под все современные нормы: инфракрасный порт, USB-C, аудио разъем 3.5 мм, индикатор событий, лоток для двух сим-карт и карты памяти. Сканер отпечатков на боковой грани — вещь удобная, минус только в том, что  скорее всего вы не дотянетесь до этой кнопки, как и до переключателя громкости из-за габаритов телефона. У смартфона огромный безрамочный дисплей, диагональю 6.67 дюймов в технологии IPS. Разрешение экрана 2400 × 1080 пикселей и яркость 450 нит. Гаджет доступен в трех цветовых решениях — «Звёздная пыль», «Зеленые тропики» и «Белый айсберг». Нэйминги realme 6 не менее поэтичны — «Синяя комета» и «Белая комета».  По своим габаритам он уступает Сяоми, это делает его более эргономичным и, как минимум, одной рукой вы уже сможете убавить громкость на внезапно включившемся «хите» Моргенштерна. Плюс — как разблокировка по отпечатку, так и по лицу происходит просто молниеносно, в отличие от 9S. Смартфон также укомплектован слотом для двух симок и карты памяти. 6,5 дюймовый безрамочный дисплей с разрешением экрана Full HD+ защищен покрытием Gorilla Glass 3. Сам корпус модели пластиковый, что, в принципе, характерно для моделей данного ценового сегмента. Один из тузов в рукаве realme, который позволит сказать: «Redmi, ваша карта бита» — частота обновления изображения до 90 Гц. Протестировав обе модели к ряду, понимаешь насколько это круто — большая плавность и скорость без выпадения кадров в динамике, моментальный отклик на любое прикосновение и улучшенное визуальное восприятие. Картинка на дисплее явно ярче и четче, чем у конкурента. Технология матрицы смартфона — IPS LCD. Оба телефона оснащены аудио разъемами, поддерживают WiFi, 4G технологии и Bluetooth 5.0.  Redmi Note 9s также имеет инфракрасный порт для использования в качестве пульта дистанционного управления. А вот технология NFC в realme явно добавляет ему балы.

Камеры и качество съемки

Фронтальные камеры с разрешением 16 Мп в обоих смартфонах дают схожие результаты, однако у realme шире динамический диапазон при недостаточной освещенности. Так же сопоставима по качеству и запись видео со скоростью 4К. Стабилизация 9-ки несколько лучше, а вот 6-ка отличилась более четким изображения в темное время суток.

Основная камера у realme 6 расположена вертикально и состоит из 4 модулей: главный 64-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1, позволяющий добиться большей детализации, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный, 2-мегапиксельный макро и 2-мегапиксельный монохромный модуль для портретных снимков. С Super NightScape 2.0 ты сможешь снимать яркие и четкие ночные сцены без штатива. Основной фотоблок Redmi Note 9S представлен 4 модулями: основной на 48 Мп, ультраширокоугольный объектив на 8 Мп, макрообъектив на 5 Мп и сенсор глубины на 2 Мп. Камера Redmi поддерживает функции AI, портретный режим, ночную съемку и режим HDR.

Что касается качества, то в режиме 48 мегапикселей Redmi явно не дотягивает до 64 мегапикселей realme 6, выдавая менее четкую картинку. При работе ширика на обоих аппаратах получаем схожий результат. В целом, картинка на realme 6 более четкая, детализированная, отлично передающая объем и глубину и с более точной цветопередачей — 9S зачастую перебарщивает с теплыми оттенками. Единственное, иногда фото на realme получается более темным, чем на Redmi.

Хотелось еще отметить и качество звукового воспроизведения в наушниках — у Redmi звук довольно плоский, а вот 6-ка удивила как громкостью воспроизведения, так и детализацией.

Процессоры, память, операционка

Что касается процессоров, то внутри обеих моделей 8-ядерные чипсеты, которые дают прекрасный результат и обеспечат тебя возможностью насладиться самыми сложными и требовательными играми. Redmi с известным Qualcomm Snapdragon 720G работает на частоте 2.3 ГГц. Это серьёзный чипсет для смартфонов выше среднего уровня. По своим характеристикам он весьма близок к прошлогоднему 730G и также позиционируется как чип для игровых смартфонов. MediaTek Helio G90T в realmе работает на частоте 2.05 ГГц. Платформа сочетает в себе новейшие графические и ЦП ядра со сверхбыстрой памятью и модули высокой производительности искусственного интеллекта, обеспечивая realmе быструю, плавную работу и игровую мощь героя гейминга.

Говоря о процессорах, отметим, что оба аппарата выдают отличный результат в бенчмарке и работают без каких-либо просадок. Благодаря своей производительности вывезут на себе самые требовательные игры. Неприятным моментом при насыщенной работе стал нагрев Redmi более чем до 40 градусов — зимой это, возможно, и не будет напрягать, но при прогнозе на самое жаркое лето в истории, станет не абы какой проблемой.

Оба телефона оснащены оперативной памятью LPDDR4X, но её объём немного отличается. Redmi Note 9 s представлены в вариациях 4/64 Gb, 6/128 Gb и 6/256 Gb. Realme оснастили 4/64 Gb, 4/128 Gb и только версия на 256 Gb получила 6 Gb оперативной памяти. Хорошо это или плохо однозначно зависит от того насколько сильно вы хотите загрузить телефон, ведь для игр на максимальных настройках с головой будет хватать и версий с 4 Gb.

В обоих случаях у нас есть слот для карт MicroSD, который позволит расширить хранилище с помощью общей технологии UFS 2.1.

Оба гаджета работают под управлением операционной системы Android 10.  Программной оболочкой на Redmi выступает MIUI 11, а у realme — форменная оболочка UI 1.0, с вариацией Color OS от Oppo. И если претензий к удобству 6-ки в принципе нет, то у юзеров ПО 9-ки явно будет куча баговкоторые возможно исправят в ближайшем обновлении, а возможно и нет.

Аккумуляторы и зарядные устройства

К автономности создатели обеих моделей подошли основательно — и день насыщенной игры, и продуктивной работы смартфоны обеспечат с легкостью. Батарея Redmi впечатляет своим объемом на 5020 мАч. Кстати, именно этим и обусловлен большой вес смартфона. Подобного агрегата хватит минимум на два дня при средней загруженности. Казалось бы, что батарея realme 6 на 4300 мАч уступит Сяоми, но на деле она проявила себя довольно таки неубиваемой. После проведенных тестов оказалось, что, благодаря оптимизации ОС, realme выдал те же результаты, что и конкурент. А наличие быстрой зарядки в 30 Вт, намного превышающей 18 Вт у Redmi, без вариантов привела 6-ку к уверенной победе. Будем надеяться, что сяоми поработает над обновлением ОС 9-ки и в ближайшем будущем мы увидим, на что способна модель с батареей такого объема. 

Заслуженная победа
Ну, и что же мы получили в итоге? При монотестировании Redmi Note 9s вполне не плохо себя зарекомендовал. У него отличный внешний вид модели выше среднего, защищенный корпус, огромный экран, хороший результат фотосъемки, стабилизированное видео и неплохой ночной режим. И главное — это объемная батарея, которая позволит юзеру не задумываться о поиске источника подзарядки — ее точно хватит на целый день при любом уровне нагрузки. Над realme 6 разработчики явно поработали лучше, напичкав его различными приспособлениями для удобства пользователя. Отличные камеры для съемки, продуманное ПО, эргономичный корпус, NFC, быстрая зарядка, способная вернуть вас в строй всего за час до 100%, оптимизированная батарея и, конечно же, экран в 90Гц присваивают ему не только звание героя гейминга, но и уровень универсального смартфона, способного на все — неоспоримое преимущество для потребителя, выбирающего телефон для себя или в подарок близким.

В общем, ставка Redmi Note 9s на работоспособность батареи сработала. Но на практике —  выдать такие же результаты и даже лучше, можно и с меньшей батареей. При этом, как показал опыт использования realme, не отказывая себе ни в NFC, ни в других плюшках. А это значит лишь одно — соотношение цены, качества и получаемых бонусов однозначно лучше в realme 6, ну, а если вы любите большие размеры и часто сильно роняете телефон, то стоит выбрать Redmi Note 9s.

Цены

Redmi Note 9s – от 5999 грн

realme 6 – от 5499 грн

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Теги: Realme 6, Redmi Note 9S
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