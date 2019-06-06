Благотворительная акция от японаХата

Верите ли вы в чудеса?

Сеть суши-баров японаХата не только верит, но и делает все необходимое для того, чтобы эти чудеса случались как можно чаще.

Возможно сделать так, чтобы привычные ежедневные хлопоты (например, покупка еды) приносили пользу не только вам, но еще кому-то? На этот вопрос в японаХата могут ответить однозначно утвердительно. Потому этим летом мы приглашаем вас не только вкусно поесть и хорошо провести время в традиционной обстановке японского суши-бара или дома вместе с вкусными блюдами от японаХата, но и приобщиться к созданию добрых дел.

С 5 июня 2019 по 5 июля 2019 сеть заведений японаХата совместно с благотворительным фондом «Таблеточки» объявляют начало благотворительной акции, в рамках которой 50% всех средств, полученных от каждой продажи ролла «Филадельфия», в течение акционного месяца будут направляться в фонд «Таблеточки» на обеспечение потребностей детей с онкологическими заболеваниями. В 2018 году благодаря деятельности фонда «Таблеточки» помощь получили 2500 детей на сумму 16 млн. грн.

В течение июня-июля все неравнодушные гости «японаХата смогут без значительных финансовых вложений и затрат дополнительного времени оказать поддержку тем детям, которые в силу различных жизненных обстоятельств нуждаются в серьезной помощи.

Условия акции

С 5 июня по 5 июля посещаете любое заведение в сети японаХата (или звоните к нам, чтобы заказать доставку блюд на дом или в офис).

Заказываете в ресторане привычную порцию ролла «Филадельфия» по обычной цене (120 грн).



Наслаждаетесь вкусной едой.



Пока вы лакомитесь роллом «Филадельфия», мы автоматически перечисляем половину средств (60 грн) от его продажи на расчетный счет фонда «Таблеточки». Заказывая во время акции еду в нашем ресторане, вы спасаете чью-то жизнь.

С финансовыми отчетами можно будет ознакомиться на сайте благотворительного фонда «Таблеточки».