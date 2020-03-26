Blaupunkt Santa Cruz 370 - мощный мультимедийный центр в вашем автомобиле

Вместо штатной устаревшей заводской магнитолы лучше купить автомагнитолу современного образца. Одна из таких моделей — Blaupunkt Santa Cruz 370. Это высокопроизводительный мультимедийный центр, который может многое. Типоразмер устройства — 2 DIN, что позволяет вмонтировать его в любой современный автомобиль.

Особенности модели

Фронтальная стационарная панель электроники выполнена в черном цвете, а с одной стороны расположены кнопки управления. На TFT-экране высокой четкости отображается вся необходимая информация. Яркости вполне достаточно, чтобы увидеть данные на дисплее даже в солнечный день. Широкие углы обзора позволяют увидеть на экране всё из любого места в салоне. Разрешение дисплея составляет 800 на 480 точек, а диагональ — 6,2 дюйма.

Устройство мгновенно отзывается на команды, а управляется мультимедийный центр ОС Windows CE 6.0. Совершенно не обязательно быть знакомым с тонкостями этой системы: все действия интуитивно понятны любому современному человеку. FM-тюнер поддерживает режим RDS. Это значит, что можно не просто получать аудиосигнал, но и видеоинформацию с радиостанции в виде бегущей строки (погода, курсы валют, точное время).

Возможности мультимедийного центра

Система не имеет возможности считывать информацию с компакт-дисков, но это и не нужно, ведь они уже давно отошли на дальний план. Вместо этого на передней панели есть USB-разъем. Он дает возможность подключать флешки объемом до 32 Гб. Также есть SDHC-слот для карточек памяти. Оборудование поддерживает форматы:

FLAC;

AVI;

MP4;

MP3;

WMA;

MKV.

То есть все популярные видео- и аудиоформаты будут без проблем воспроизведены мультимедийным центром. От USB-разъёма можно также заряжать мобильное устройство. Функция Hands Free обеспечивает возможность говорить по телефону, держась руками за руль. На экране отображаются телефонная книга и история звонков. Предварительный усилитель громкости подает по 45 Ватт на каждый из четырех каналов.

Отдельного внимания заслуживает качество звучания. Blaupunkt — известный производитель звукового оборудования. Любители музыки могут точно настроить все частоты композиции с помощью 10-полосного эквалайзера. Также есть предварительные настройки, которые также можно корректировать. Компактный пульт обеспечивает удобное управление. Blaupunkt Santa Cruz 370 можно установить на любой современный автомобиль. Причём установка не составит особого труда.