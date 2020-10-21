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21.10.2020, 17:24

Более 60% украинцев занимались благотворительностью за последний год – исследование

Более 60% украинцев занимались благотворительностью за последний год – исследование - Фото
Благотворительность

По мнению участников исследования, 71% украинский занимаются благотворительностью через сострадание к тем, кому нужна помощь

60% українців робили добрі справи протягом останнього року, а більше 87% долучалися до благодійності у той чи інший спосіб упродовж життя. Ці дані наводить дослідницька стаття "Мотивація та благодійність", створена агенцією "Соціоінформ" на замовлення благодійного фонду Zagoriy Foundation.

На думку учасників дослідження, 71% українців займаються благодійністю через співчуття до тих, кому потрібна допомога.

Також добрі справи мають раціональне підґрунтя: люди допомагають іншим, бо вважають, що будь-хто може опинитися у скруті. Поширюючи культуру благодійності і практику взаємодопомоги, респонденти підвищують власні шанси на підтримку у майбутньому, якщо така знадобиться.

17% опитаних відповіли, що отримують особисте задоволення від допомоги іншим, а 6% зазначили, що благодійність вже стала для них звичкою. Серед інших популярних мотивацій до благодійності були названі патріотизм та бажання долучитися до вирішення важливих проблем.

88% опитаних надавали допомогу у вигляді грошової пожертви, 41% обирали допомагати одягом, їжею, медикаментами та іншими необхідними речами.

Безоплатні послуги надають лише 9% благодійників. Це свідчить про те, що подібну форму допомоги багато хто не розглядає як благодійну.

51% опитаних зазначили: на їхню думку, українці можуть не займатися благодійністю через брак часу та ресурсів. Страх бути ошуканим — на другому місті у списку причин уникати благодійних практик (41%). Більш як третина респондентів (37%) схильна думати, що від благодійності українців стримує байдужість до проблем інших людей.



З повним текстом дослідницької статті "Мотивація та благодійність або чому українці роблять добрі справи?" можна ознайомитись за посиланням.

ДОВІДКА

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва, — що дозволяє робити вражаючий внесок в розвиток України.

Пріоритетним напрямом діяльності Фонду є розвиток культури благодійності. В цьому напрямку Фонд системно впроваджує сталі проекти й окремі активності.

https://zagoriy.foundation/

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Теги: благотворительность, Zagoriy Foundation
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