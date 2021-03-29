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29.03.2021, 11:35

Больше, чем шампунь: преимущества косметических средств Redken

Больше, чем шампунь: преимущества косметических средств Redken - Фото

Уникальная косметика Redken – это более чем шестидесятилетний опыт на страже вашего здоровья и красоты

Привлекательное, сияющее, здоровые волосы – мечта любой женщины. Такое повезло иметь не каждому, но если даже локоны не столь густые, как хотелось бы, или они недостаточно красивы, всегда есть возможность улучшить их состояние с использованием правильных средств ухода. Уникальная косметика Redken – это более чем шестидесятилетний опыт на страже вашего здоровья и красоты.

Описание и особенности

Когда основательница бренда Redken свое время столкнулась с проблемой поиска качественных средств для волос, она поняла, что время действовать самостоятельно. Линейка шампуней и другой косметики вышла чрезвычайно удачной, ведь поддерживала естественную красоту, защищала поврежденные волосы. Ключевыми этапами при разработке новых и совершенствовании уже существующих серий являются:

Исследование протеина. Проверяется его взаимодействие с другими компонентами средства. Ведь именно на большом содержании протеина и базируется успех и популярность Redken.

Изучение уровня рН. Определяется, каким должен быть идеальный водный баланс, чтобы волосы становились здоровыми и сияющими.

Сбор данных. Принимается во внимание опыт профессиональных парикмахеров, стилистов, то есть тех людей, которые постоянно работают с различными типами волос.

Компания Redken предлагает качественные средства ухода, потому что каждый продукт тщательно разрабатывается в собственных лабораториях. Там создаются уникальные формулы. Химики в тандеме с косметологами изучают влияние на здоровье волос различных окружающих факторов, в том числе экологии, средств для стайлинга, других агрессивных моментов.

Сегодня производитель предлагает различные серии шампуней, кондиционеров, бальзамов. Самые популярные из них – для окрашенных, сухих, поврежденных, тусклых, непослушных волос. Есть серия для мужчин, в ней учтены все особенности данной категории пользователей. Всего насчитывается около 60 видов средств.

Преимущества продукции Redken

Эти средства имеют множество преимуществ. Существенно имидж и репутация, они создаются годами. Это десятки тысяч положительных отзывов от пользователей. Положительные моменты, на которые можно рассчитывать на 100%:

  • результат будет заметен уже после первого использования. Состав каждой серии подобранный тщательно, так сухие волосы получит увлажнение, тусклые – засияет;
  • средства не вызывают аллергических реакций, раздражений. Все компоненты проходят контроль качества, так же, как и готовая продукция;
  • структура волос восстанавливается. Оно становится блестящим, сияющим, мягким.

Такая профессиональная косметика для волос стоит дороже, чем аналоги из категории масс-маркет. Но тот результат, который вы получите, приятно удивит.

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Теги: Redken
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