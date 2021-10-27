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27.10.2021, 16:20

"Большевик" продан за 1,429 млрд грн, – лицитатор аукциона

Цей матеріал також доступний українською
"Большевик" продан за 1,429 млрд грн, – лицитатор аукциона - Фото

27 октября 2021 года стало историческим днем ​​в истории Украины – состоялся первый успешный аукцион по крупной приватизации за последние 15 лет. Продавали АО "Первый киевский машиностроительный завод", более известный как завод "Большевик".

На предприятие претендовало 3 потенциальных инвестора. Стартовая стоимость лота достигала 1 389 017 000 грн. В ходе торгов участники сделали 2 шага по 20 млн грн на повышение ставок. Так что победным стало предложение в 1 429 017 000 грн.

Как отметили в ФГИУ, большая приватизация не только возвращается, но и будет проходить по совершенно новым, прозрачным правилам и в  присутствии всей страны. Поэтому заседание аукционной комиссии было открыто и транслировалось в прямом эфире.

Для организации и проведения торгов по продаже Киевского машиностроительного завода ФГИУ привлек лицензированную в НКЦБФР ООО "Украинскую универсальную биржу". Так что лицитатором первого аукциона по большой приватизации стал директор УУБ Сергей Гладкий.

"Поздравляем ФГИУ и победителя с успешным аукционом. Желаем сторонам беспрепятственно подписать договор в установленные сроки и своевременно уплатить, а госбюджету получить средства за объект. Пусть инвестиция станет удачной и будет способствовать развитию как частного бизнеса, так и экономики страны.

Провести первые торги по крупной приватизации – миссия была ответственна и ООО "Украинская универсальная биржа" успешно с ней справилась. Поэтому мы еще раз подтверждаем свой профессионализм и надежность. Ведь работаем на рынке биржевых торгов уже почти 25 лет", – заключает Сергей Гладкий.

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Теги: Большевик
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