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03.03.2023, 10:00

Brave Inventors привлекли 100 изобретений военного времени

Цей матеріал також доступний українською
Brave Inventors привлекли 100 изобретений военного времени - Фото

Платформа Brave Inventors собрала более 90 заявок от украинских изобретателей

Новейшие разработки направлены на помощь армии: вооружения, ударные и разведывательные комплексы, военный эквипмент и др. 

Онлайн-экспо Brave Inventors создано компанией COSMOLOT с целью объединить заинтересованные в усилении фронта стороны: опытных производителей оружия и начинающих разработчиков, инвесторов и волонтеров, военных экспертов и государственных чиновников. Экспериментальные разработки получают шанс найти инвестиции для масштабирования, а готовые решения найдут своих заказчиков.  

Осенью COSMOLOT объявили о старте проекта Brave Inventors и представили первых разработчиков, которые присоединились к инициативе и ищут финансирование:

● Первый украинский многоразовый ударный дрон Punisher, главным преимуществом которого является самая дешевая стоимость выполнения высокоточной миссии в мире;

● Крепление для оптики BGN ARMO для высокоточной стрельбы;

● Комплексы для разведки и ударные комплексы БПЛА. 

Розшукуємо винахідників! 

На платформу Brave Inventors подали заявки более 90 новых изобретений. В скором времени перечень проектов на сайте, ищущих поддержку, вырастет. Проекты проходят модерацию и оцениваются группой экспертов, после чего появятся на платформе. 

Если вы хотите помочь развитию украинского изобретательства, привлечь внимание к разработкам военного времени международных организаций и инвесторов, а главное — поддержать оборонную способность Украины и приблизить Победу, присоединяйтесь к инициативе на портале Brave Inventors

У вас есть собственное изобретение и вы ищете возможности его реализации — регистрируйтесь через бот BRAVE INVENTORS UA

Смелые создают будущее! 

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Теги: Cosmolot, Brave Inventors
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