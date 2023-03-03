Brave Inventors привлекли 100 изобретений военного времени

Новейшие разработки направлены на помощь армии: вооружения, ударные и разведывательные комплексы, военный эквипмент и др.

Онлайн-экспо Brave Inventors создано компанией COSMOLOT с целью объединить заинтересованные в усилении фронта стороны: опытных производителей оружия и начинающих разработчиков, инвесторов и волонтеров, военных экспертов и государственных чиновников. Экспериментальные разработки получают шанс найти инвестиции для масштабирования, а готовые решения найдут своих заказчиков.

Осенью COSMOLOT объявили о старте проекта Brave Inventors и представили первых разработчиков, которые присоединились к инициативе и ищут финансирование:

● Первый украинский многоразовый ударный дрон Punisher, главным преимуществом которого является самая дешевая стоимость выполнения высокоточной миссии в мире;

● Крепление для оптики BGN ARMO для высокоточной стрельбы;

● Комплексы для разведки и ударные комплексы БПЛА.

Розшукуємо винахідників!

На платформу Brave Inventors подали заявки более 90 новых изобретений. В скором времени перечень проектов на сайте, ищущих поддержку, вырастет. Проекты проходят модерацию и оцениваются группой экспертов, после чего появятся на платформе.

Если вы хотите помочь развитию украинского изобретательства, привлечь внимание к разработкам военного времени международных организаций и инвесторов, а главное — поддержать оборонную способность Украины и приблизить Победу, присоединяйтесь к инициативе на портале Brave Inventors.

У вас есть собственное изобретение и вы ищете возможности его реализации — регистрируйтесь через бот BRAVE INVENTORS UA.

Смелые создают будущее!