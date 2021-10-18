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18.10.2021, 18:04

Бренд CreditPlus второй раз подряд признан "Выбором страны"

Цей матеріал також доступний українською
Бренд CreditPlus второй раз подряд признан "Выбором страны" - Фото

Компания CreditPlus получила награду "Выбор страны 2021" по версии экспертной комиссии премии. Исследование проводилось по методике URSA 50 (Ukrainian Rating System of Awards) среди предприятий, которые работают в Украине в соответствии с финансовыми показателями FinScore и MarketScore. В итоге именно CreditPlus была признана лидером рынка в номинации "Микрокредитование".

Это не первая похожая награда  бренда – в 2020 году компания также была признана "Выбором страны", что свидетельствует о стабильно высокой эффективности и качестве ее работы.

"Признание CreditPlus "Выбором страны" – это почетное звание, высокий уровень, который мы постараемся удержать. Это признание эффективной работы компании, которое свидетельствует, что мы развиваемся в правильном направлении. У нас еще много планов, и, надеюсь, нам удастся приятно удивить потребителей", – прокомментировал награду директор CreditPlus Владимир Довгаль.

По его словам, несмотря на сложный для бизнеса 2020 год, компании удалось не только удержать, но и увеличить долю рынка за счет невероятной гибкости. В период карантина команда с более чем 200 сотрудниками показала слаженную и эффективную дистанционную работу. Оперативный анализ ситуации и отслеживание поведения клиентов позволили компании одной из первых отреагировать на улучшение рыночной ситуации и начало восстановления.

Кроме общей награды, персонально были награждены и лучшие сотрудники по итогам года. Команда с радостью восприняла награду – определение бренда лучшим на рынке свидетельствует о высоком качестве работы каждого члена коллектива.

Компания CreditPlus планирует и в дальнейшем предоставлять простые и качественные финансовые услуги широкому кругу клиентов. Внедрение современных технологических решений и высокое качество сервиса остаются главными приоритетами бренда.

О компании

CreditPlus (ООО "Авентус Украина") входит в международную группу компаний Aventus Group (Литва). Работает на рынке Украины с 2017 года и предоставляет качественные услуги по быстрому онлайн-кредитованию. Компания ведет ответственный бизнес, учитывая европейскую практику в работе с клиентами и предоставлении им финансовых услуг. С момента выхода на рынок компания ежегодно участвует в рейтингах микрофинансовых организаций, в частности, в 2020 году заняла третье место в рейтинге независимого ресурса finance.ua.

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Теги: CreditPlus
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