Бренд CreditPlus второй раз подряд признан "Выбором страны"

Компания CreditPlus получила награду "Выбор страны 2021" по версии экспертной комиссии премии. Исследование проводилось по методике URSA 50 (Ukrainian Rating System of Awards) среди предприятий, которые работают в Украине в соответствии с финансовыми показателями FinScore и MarketScore. В итоге именно CreditPlus была признана лидером рынка в номинации "Микрокредитование".

Это не первая похожая награда бренда – в 2020 году компания также была признана "Выбором страны", что свидетельствует о стабильно высокой эффективности и качестве ее работы.

"Признание CreditPlus "Выбором страны" – это почетное звание, высокий уровень, который мы постараемся удержать. Это признание эффективной работы компании, которое свидетельствует, что мы развиваемся в правильном направлении. У нас еще много планов, и, надеюсь, нам удастся приятно удивить потребителей", – прокомментировал награду директор CreditPlus Владимир Довгаль.

По его словам, несмотря на сложный для бизнеса 2020 год, компании удалось не только удержать, но и увеличить долю рынка за счет невероятной гибкости. В период карантина команда с более чем 200 сотрудниками показала слаженную и эффективную дистанционную работу. Оперативный анализ ситуации и отслеживание поведения клиентов позволили компании одной из первых отреагировать на улучшение рыночной ситуации и начало восстановления.

Кроме общей награды, персонально были награждены и лучшие сотрудники по итогам года. Команда с радостью восприняла награду – определение бренда лучшим на рынке свидетельствует о высоком качестве работы каждого члена коллектива.

Компания CreditPlus планирует и в дальнейшем предоставлять простые и качественные финансовые услуги широкому кругу клиентов. Внедрение современных технологических решений и высокое качество сервиса остаются главными приоритетами бренда.

О компании

CreditPlus (ООО "Авентус Украина") входит в международную группу компаний Aventus Group (Литва). Работает на рынке Украины с 2017 года и предоставляет качественные услуги по быстрому онлайн-кредитованию. Компания ведет ответственный бизнес, учитывая европейскую практику в работе с клиентами и предоставлении им финансовых услуг. С момента выхода на рынок компания ежегодно участвует в рейтингах микрофинансовых организаций, в частности, в 2020 году заняла третье место в рейтинге независимого ресурса finance.ua.