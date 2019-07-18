Business Speaker Awards 2019: репортаж и фото победителей

image1

В Киеве отгремела закрытая церемония награждения премии Business Speaker Awards 2019, которая собрала в одном месте самых ярких представителей украинского бизнеса, среди которых и миллионеры, чьи истории успеха вдохновляют тысячи украинцев.

Вечером 4 июля в ресторане-караоке Champion Hall, "лучшие среди равных" получили награды от Proman Ukraine и роскошные подарки от спонсоров мероприятия.

На контрасте с современным интерьером заведения, джазовый вокал солистки Zulu Soul Band привнес в атмосферу мероприятия легкий западный fusion, а прекрасное чувство юмора ведущего вечера Ивана Городецкого обеспечило гостям хорошее настроение.

Кто же стал победителем, добавила вечеру авантюры и «оскаровского» шарма. Редакция PROMAN Ukraine решила поделиться с читателями своими впечатлениями от мероприятия.

Больше двух месяцев команда медиахолдинга PROMAN Ukraine трудилась над первой в Украине премией, которая должна была выявить лучших коучей, спикеров блогеров и организаторов ивентов,— Business Speaker Awards 2019. Позади остались опросы аудитории и лидеров мнений, составление шорт-листа номинантов, подготовка и запуск голосования, напряженная гонка, скрупулезный подсчет и аудит голосов. Вечером 4 июля в Champion Hall время замедлило свои бег и дало гостям вдоволь насладится церемонией награждения.

Несмотря на закрытость и даже некоторую камерность вечеринки в честь награждения победителей премии Business Speaker Awards 2019, в зале ресторана Champion Hall царила оживленная атмосфера.

Среди гостей были замечены основатель агентства «PR-Batteries» Роман Медынский и его супруга, PR-директор издания What's On Kyiv Алина Смолина-Медынская, а также звезды театра, кино и шоу-бизнеса Алексей Тритенко, Дмитрий Ступка и украинский хип-хоп исполнитель и продюсер XL deluxe.

Кое-то из номинантов решил разделить радость победы со своими близкими и пришел на вечеринку в компании супруги, как, например победитель в номинации «Лучший тренер для малого и среднего бизнеса» основатель компании «Бизнес-конструктор» Кирилл Куницкий. Гостям удалось поздравить Кирилла не только с победой в номинации, но и с радостным событием в семейной жизни: скоро основатель компании по обучению собственников бизнеса станет отцом.

Об этом гости церемонии узнали, когда Куницкий принимал награду из рук генерального директора сети медицинских центров «Мати та Дитина», обладательницы почетной статуэтки -"Жінка року" и партнера премии Наталии Данкович. Она поздравила номинанта с победой и отметила, что ее команда не единожды присутствовала на мастер-классах от «Бизнес-конструктора».

«Медицинский бизнес очень специфический. Врачи отлично помнят клятву Гиппократа, знают, как лечить но понятия не имеют как строить бизнес. И инструменты, которые дает Кирилл, помогают нам, докторам, правильно выстраивать бизнес-процессы. Поэтому уверена, что его победа честная и заслуженная»,— заявила Наталья и добавила, что она как акушер-гинеколог и просто как женщина, у которой шестеро детей, желает всем гостям премии стать родителями, если они еще ими не стали. «Так значит я могу позвать на сцену и свою беременную жену?» — спросил Кирилл Куницкий и поблагодарил Данкович за слова поддержки.

К сожалению, некоторые победители премии не смогли присутствовать на вручении лично. Представители победителей получили подарки от lifestyle management - Bourbon, издательского дома «Саммит-книга» и изысканные аксессуары ручной работы от дома подарков и декора - Mandarin Maison. Так, например, не смог приехать победитель в номинации «Лучший бизнес-спикер» основатель агентства «Visotsky Consulting» Александр Высоцкий. Но передать награду лично в руки пообещала PR-директор компании Мария Юрченко. Вместо Евгения Черняка премию за лучший YouTube-канал для предпринимателей получил его представитель Артем Ковбель, партнер компании Kreston GCG. Во время награждения основатель канала Big Money проводил мастер-класс в "Мистецьком Арсенале" и не успел приехать на церемонию. Вручать награду победителю вышел редактор издания "ФОКУС" Евгений Гордейчик. И ввиду отсутствия Черняка, обратился ко всем номинантам, отметив, что качественный контент, который они создают, важен для развития предпринимательства в Украине.

По уважительной причине не приехал на награждение и владелец креативного агентства «FEDORIV» Андрей Федорив — улетел на Аляску. “Охотиться на диких медведей”, — пошутила его жена Ярослава Гресь, которая приехала вместо Андрея получить его награду в номинации «Лучший бизнесмен-блогер». К слову, она тоже была номинирована в рамках премии в категории «Самый вдохновляющий оратор», но уступила первенство Гарику Корогодскому.

Именно он собрал сливки с голосов интернет аудитории и симпатии номинантов. Свою награду бизнесмен получил из рук украинского актера Алексея Тритенко. «Спасибо вашей редакции от нашей эрекции», — в своей отличительной манере сострил бизнесмен и отправился на интервью к Кире Скрипник — PR-партнеру премии Business Speaker Awards 2019. В уютном уголке зала она не только расспрашивала номинантов о премии, но и выведывала у них секреты успеха.

Одним из самых напряженных было голосование в номинации «Играющий тренер», где аудитория выбирала спикера, который сумел не только построить собственный бизнес, но и продолжает держать его высокую планку.

В начале интернет-пользователи вывели в лидеры основателя и владельца ТМ «Клиника Заблоцкого» и ТМ «Dental Care Office» Ярослава Заблоцкого. Однако после второго тура, лидером стал основатель строительной компании Taryan Group Артур Мхитарян. Вручал награду победителю генеральный директор медиахолдинга PROMAN Ukraine Святослав Суходольский. «Мы рады, что эта награда досталась именно вам, Артур. Таких профессионалов и вместе с тем мечтателей в бизнесе должно быть больше. А мы в свою очередь готовы их поддержать», — заверил Святослав.

Мхитарян же отметил, что все больше убеждается в пользе публичных мероприятий: быть спикером для него и почетно и приятно. «Во время интервью вашему изданию меня спросили, зачем я выступаю перед публикой? Сейчас понимаю, что у меня назрела потребность делиться опытом, рассказывать о своем пути. Думаю, что могу быть полезным. И ваша премия — яркое тому подтверждение»,— пояснил основатель Taryan Group.

Интересно прошло награждение победителя в номинации «Лучшее бизнес-комьюнити». По результатам голосования больше всего баллов набрал Young Business Club. Ведущий вечера Иван Городецкий объявил, что хоть основатель клуба Андрей Остапчук находится в Лондоне, не хочет пропускать такое масштабное событие, а потому выйдет на связь по Скайпу. «Спасибо медиахолдингу, друзьям, партнерам и людям, которые за нас проголосовали. Рад, что наше сообщество становится популярнее и больше. Я люблю и читаю PROMAN Ukraine. Они практически заняли нишу Forbes и мне приятно получить эту награду, — сказал Андрей. — Буду немногословен, пора ехать в аэропорт. Сегодня снова улетаю».

“Только что с нами на связи был первый человек, который торопится улететь из Лондона”, — отшутился ведущий.

Свои награды получили также Артем Майдан за организацию лучшего бизнес-ивента “Бизнес концентрат”, Алена Жупикова, как основатель компании КА Group, которая взяла приз как «Лучший организатор ивентов» и Кьелл Нордстрем - шведский экономист, футуролог и писатель, которого интернет-аудитория и номинанты выделили как самого лучшего зарубежного спикера, когда-либо приезжавшего в Украину. И, поскольку приезжал он по приглашению КА Group, награду обязалась передать ему Алена.

Номинанты и гости отметили, что у Business Speaker Awards 2019 есть все шансы стать премией №1 в своем сегменте, ведь кроме глорических потребностей спикеров, она закрывает и вопрос нетворкинга. Это площадка, где лучшие среди равных могут заручиться поддержкой друг друга и полезными связями. Возможно, именно поэтому, некоторые участники настолько прониклись атмосферой, что разоткровенничались и рассказали о том, что происходило во время гонки.

Так, бизнесмен и номинант в категории «Лучший бизнесмен-блогер» Марк Гинзбург по секрету рассказал редакции PROMAN Ukraine, что ему предлагали услуги по «накрутке» голосов, и что он отказался. «Я посмотрел на людей, которые находятся со мной в номинации: это настоящие профессионалы. Они занимаются блогингом и выступлениями уже очень давно. Я же только начал первые шаги. Никакая «накрутка» здесь была бы неуместна. Люди ведь знают правду. Все должно быть честно. Мои победы еще впереди», — убежден бизнесмен.

Партнеры мероприятия:

Спонсор номинации “Лучший из лучших. Powered by DIEVO” — рекламное агентство DIEVO (входит в состав холдинга Nostra Communications Group).

Благодарность и партнерам мероприятия:

PR-партнер — Kira Skrypnyk, генеральный медиа-партнер – LIGA.net, деловой медиа-партнер — ФОКУС, медиа-партнеры — Sostav.ua, медиа-партнер информационное агентство «Информ-UA», радио-партнер — “Голос Столицы”, HR-партнер — rabota.ua, медиа-партнер – Equestrian, , партнер – «Саммит-книга», партнер – Международный аэропорт «Борисполь», партнер — Champion Hall, партнер — Radenska, style-партнер — Monetre, медиа-партнер — Печерская Асамблея, за награды нашим победителям, благодарим компанию - Grand-Priz.

Список всех победителей Business Speaker Awards 2019 смотрите здесь.