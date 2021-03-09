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09.03.2021, 11:28

Business Thinkers Forum'2021: главные челленджи будущего

Business Thinkers Forum

BUSINESS THINKERS FORUM'2021: Лидерство. Стратегии. Принципы – здесь начинается формирование будущего. Присоединяйтесь!

2020-й проверил украинский бизнес на скорость реакции и прочность, обнаружив тех, кто не пережил кризис, и тех, кто виртуозно оседлал волну во время шторма. В умах и сердцах владельцев и руководителей успешных компаний живут глобальные идеи и навигаторы их реализации на международном уровне. В ритме стремительных изменений они остро чувствуют, ЧТО лидерам бизнеса нужно делать, и О ЧЕМ важно говорить именно сейчас для нового этапа роста завтра.

18 марта 2021, в рамках "BUSINESS THINKERS FORUM'2021: Лидерство. Стратегии. Принципы" в кругу осознанных и результативных бизнес-мыслителей Украины мы обсудим главные челленджи будущего.

BUSINESS THINKERS FORUM'2021 – это "антихрупкость" стратегии развития бизнеса, новые парадигмы лидерства и принципы эффективного роста компаний в условиях идеального шторма.

1 день. 1 сцена. 5 панельных дискуссий. 25 экспертов

ПРОГРАММА ФОРУМА:

GROWTH MINDSET TALK: Критическое мышление в парадигме управленческих решений?

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Как управлять изменениями и генерировать новые бизнес-стратегии?

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: В чем особенность восприятия челлендж и кризисных ситуаций "по-украински"?

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Какие лидеры нужны сегодняшнему бизнесу?

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Как создавать и внедрять инновационные проекты в новой реальности?

Дата форума: 18 марта 2021

Формат и место проведения: Kиев | Offline | Online

Ссылка на сайт форума для быстрой регистрации: https://btf.kagroup.ua/

BUSINESS THINKERS FORUM'2021: Лидерство. Стратегии. Принципы – здесь начинается формирование будущего. Присоединяйтесь!

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Теги: Business Thinkers Forum'2021
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