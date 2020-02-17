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17.02.2020, 13:59

Чек-лист, как получить кредит под ноль процентов

Чек-лист, как получить кредит под ноль процентов - Фото

Как оформить кредит под ноль процентов, узнайте в нашей статье

Сегодня кредит можно получить не выходя из дома с помощью микрофинансовых организаций. Существуют специальные программы индивидуального беспроцентного займа, которые не требуют справок о доходе и дополнительных проверок. Как оформить кредит под ноль процентов, узнайте в нашей статье.

Что такое беспроцентный кредит

Одна из самых востребованных и популярных услуг МФО — беспроцентный заем, который позволяет взять кредит наличными или на карту под ноль процентов. Благодаря специальным сайтам-агрегаторам клиент может выбрать организацию с наиболее выгодными условиями и получить нужную сумму без особых усилий. Таким образом компании стараются привлечь больше новых клиентов. Вот почему это выгодно: 

  • Можно быстро исправить плохую кредитную историю.
  • Оформление занимает несколько минут.
  • Подавайте заявки сразу в несколько финансовых организаций.
  • Даже при чистой кредитной истории все равно получаете ссуду.

Как получить кредит под ноль процентов

Клиенты, желающие получить кредит под 0 процентов в микрофинансовой организации, должны иметь хорошую кредитную историю и постоянный оклад. Подтверждением платежеспособности также может стать неофициальный источник дохода. Некоторые МФО дают беспроцентный займ, даже если заемщик имеет небольшие просрочки по платежам в прошлом или открытые кредиты в других учреждениях. 

Существует несколько правил по выдаче такого дебета: 

  • Часть организаций выдает ссуду только при первом обращении клиента, другие — постоянным потребителям после определенного количества заявок. Поэтому внимательно читайте условия каждого финансового учреждения.
  • Займ должен быть оформлен на четко оговоренные сумму и срок. Для новых пользователей лимит может быть значительно меньше.
  • Для получения кредита наличными под ноль процентов некоторые МФО просят заказчика прийти в кассу ближайшего отделения банка-партнера или в офис.
  • Существует еще один способ получения беспроцентного займа — за счет программ лояльности, бонусов, розыгрышей или промокодов. 

Как оформить заявку на получение онлайн кредита

Для оформления онлайн кредита без процентов нужно заполнить специальную заявку, в которой клиент указывает следующую информацию:

  • Паспортные данные: ФИО, дату рождения, адрес прописки и пол.
  • Семейное положение, социальный статус, наличие и количество несовершеннолетних детей.
  • Название организации, тип трудоустройства, длительность работы, уровень доходов в месяц.
  • Уровень расходов на проживание в месяц.
  • Кредитную историю: есть ли открытые или закрытые займы.
  • Контактную информацию.

Далее необходимо приложить фотографию или скан документов, а также свое фото с открытым на первой странице паспортом. В ответ придет письмо с цифровым договором, который необходимо подписать, введя одноразовый код. 

Как быстро погасить задолженность по займу

Для быстрого погашения задолженности по займу, советуем выбрать один из способов:

  • В личном кабинете пользователя на сайте.
  • С помощью терминалов самообслуживания компаний-партнеров.
  • Наличными в кассе любого отделения банка.
  • Банковским переводом.

Перед закрытием кредита обязательно проверьте точную сумму выплат по долгу. Большинство компаний позволяют делать как несколько взносов, так и полное досрочное погашение. Выбирайте удобный для себя вариант. Удачи!

 

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Теги: кредит
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