Чек-лист, как получить кредит под ноль процентов

Сегодня кредит можно получить не выходя из дома с помощью микрофинансовых организаций. Существуют специальные программы индивидуального беспроцентного займа, которые не требуют справок о доходе и дополнительных проверок. Как оформить кредит под ноль процентов, узнайте в нашей статье.
Одна из самых востребованных и популярных услуг МФО — беспроцентный заем, который позволяет взять кредит наличными или на карту под ноль процентов. Благодаря специальным сайтам-агрегаторам клиент может выбрать организацию с наиболее выгодными условиями и получить нужную сумму без особых усилий. Таким образом компании стараются привлечь больше новых клиентов. Вот почему это выгодно:
Клиенты, желающие получить кредит под 0 процентов в микрофинансовой организации, должны иметь хорошую кредитную историю и постоянный оклад. Подтверждением платежеспособности также может стать неофициальный источник дохода. Некоторые МФО дают беспроцентный займ, даже если заемщик имеет небольшие просрочки по платежам в прошлом или открытые кредиты в других учреждениях.
Существует несколько правил по выдаче такого дебета:
Для оформления онлайн кредита без процентов нужно заполнить специальную заявку, в которой клиент указывает следующую информацию:
Далее необходимо приложить фотографию или скан документов, а также свое фото с открытым на первой странице паспортом. В ответ придет письмо с цифровым договором, который необходимо подписать, введя одноразовый код.
Для быстрого погашения задолженности по займу, советуем выбрать один из способов:
Перед закрытием кредита обязательно проверьте точную сумму выплат по долгу. Большинство компаний позволяют делать как несколько взносов, так и полное досрочное погашение. Выбирайте удобный для себя вариант. Удачи!