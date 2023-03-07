ChemElements вытесняет с рынка AdBlue европейские аналоги

Украинская компания ChemElements производит лучший в Европе реагент для дизельных автомобилей AdBlue PureDrive. Предприятие прошло сертификацию от Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), которая оценила систему управления качеством производства AdBlue 96,7 балла из 100. Сегодня компания занимает первые позиции по качеству на украинском рынке и может полностью заменить европейские аналоги.

Сертификаты качества и высокая оценка качества в Европе от VDA подтверждают чистоту AdBlue PureDrive. Именно она снижает риски поломки авто. Также AdBlue PureDrive помогает на 90% снизить выбросы оксидов азота дизельными авто, что может кардинально улучшить экологию в Украине.

Компания также следит и за соблюдением стандартов обслуживания. Согласно международному стандарту ISO 22241 производитель реагента AdBlue несет ответственность за его качество "до бака". Поэтому компания предлагает своим клиентам бесплатно установить специализированное оборудование в автопарках. Это поможет потребителям дольше сохранять качество реагента и безопасно и удобно заливать AdBlue PureDrive.

"У нас возникли проблемы с качеством польского АdBlue, поэтому мы искали замену. AdBlue PureDrive – это действительно немецкое качество и я очень доволен, что у нас есть производитель AdBlue в Украине. Парни действительно делают качественно свое дело", – поделился постоянный клиент компании Ворона Николай, владелец автотранспортного предприятия для международных перевозок.

Сегодня для военной техники AdBlue – чрезвычайно важен для бесперебойного движения техники на фронте. Компания ежемесячно передает 5 тысяч литров AdBlue PureDrive на нужды ВСУ для надежной работы десятков единиц военной техники.





СПРАВКА:

AdBlue – это 32,5% водный раствор карбамида (мочевины), который используется для уменьшения вредных выбросов оксидов азота дизельными автомобилями. Его использование сегодня обязательно как часть государственных экологических норм. Без AdBlue система авто не позволяет завести двигатель, уменьшаются показатели его мощности во время движения.

ChemElements – украинская компания с производством в Черкассах с более чем 100-летней историей, которая специализируется на производстве чистых химических соединений и является многолетним партнером для украинских и мировых предприятий в фармацевтической, пищевой, сельскохозяйственной промышленности. Продукция и условия производства отвечают требованиям ISO 9001, FSSC 22000, Kosher, Halal MUI.