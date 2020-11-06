Черная пятница 2020: составляем wish-лист

Черная пятница – грандиозное событие, к которому шопоголики начинают готовиться за несколько месяцев. Традиция устраивать распродажу в конце ноября берет свое начало в Америке. Именно там после Дня Благодарения магазины начинали предлагать головокружительные скидки.

Выгодно приобрести бытовую технику и электронику в Black Friday можно в интернет-магазине Цитрус. Это отличная возможность найти подарок близкому человеку на Новый год и Рождественские праздники или недорого обновить свои гаджеты.

Как подготовиться к Черной пятнице

Основная ошибка, которую допускают покупатели в ноябрьскую распродажу – выбор техники в день скидок. Обезопасить себя от приобретения лишних товаров и лишних расходов можно, следуя таким рекомендациям:

составьте список необходимых покупок, расставьте их по приоритетам – от самых необходимых до менее важных;

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В акционный день старайтесь не допускать импульсивных покупок. Не помешает внимательно ознакомиться с условиями акций. Оформлять заказы лучше сразу после старта распродажи. Покупателей, которые желают сэкономить, очень много. Спешите, пока все товары в наличии.

Распродажа на Черную пятницу– почему это выгодно

Мега скидки позволяют купить дорогие гаджеты, электротранспорт, одежду и другие товары в разы дешевле их привычной цены. На Черную пятницу в ноябре можно сэкономить на покупках до 70%. Это прекрасная возможность обновить устаревший смартфон, купить для дома продвинутый робот-пылесос, порадовать ребенка новыми игрушками или исполнить любую другую мечту.

Что покупать в Black Friday 2020

Цитрус ежегодно предлагает покупателям самые актуальные и нужные товары от популярных брендов. Выгодными покупками станут:

Новые смартфоны с высококачественными камерами и мощными процессорами. Альтернатива флагманов – модели от китайских производителей с привлекательным дизайном и достаточными для повседневных задач характеристиками.

Ноутбуки, планшеты, телевизоры, игровые консоли, смарт-часы, электронные книги и другие гаджеты.

Персональный транспорт: гироскутеры, гироборды, электросамокаты, электроскутеры и т.д.

Девайсы для геймеров и аксессуары.

Системы Умный дом от проверенных производителей.

Экотовары: посуда и столовые приборы и многое другое.

Кроме скидок в Черную пятницу 2020 интернет-магазин Цитрус предлагает выгодный кешбэк. Оформить крупные покупки можно в кредит и рассрочку.

Цитрус работает только с проверенными производителями и реализует исключительно сертифицированный товар. Выбрать товар помогут менеджеры компании. Преимущество покупки – быстрая доставка товаров по Киеву и в любой регион Украины. Чтобы не упустить большие скидки на Черную пятницу, скачивайте приложение Цитрус на смартфон и получите приятный бонус за регистрацию.