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28.04.2020, 11:00

Черновицкий хлебокомбинат вошел в состав HD-group

Черновицкий хлебокомбинат вошел в состав HD-group - Фото
Черновицкий хлебокомбинат

АО «Черновицкий хлебокомбинат» вошел в состав Группы компаний HD-group. Об этом сообщает пресс-служба Группы

В структуре производства хлебокомбината хлебная продукция занимает 94%, булочные и кондитерские изделия - 6%. Хлебная продукция представлена ​​22 видами хлеба, а кондитерские и хлебобулочные изделия - более 50 видами продукции.

По информации пресс-службы, общая мощность предприятия составляет 120 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Мощность линий по производству формовых хлебов составляет 82 тонны в сутки, линии по производству батонов и подовых хлебов - 31 тона в сутки, линии по производству мелкоштучных изделий - 5 тонн в сутки, кондитерский цех - 2 тонны в сутки.

1500 торговых точек ежедневно получают продукцию Черновицкого хлебокомбината. Кроме линейной розницы, продукция представлена ​​во всех национальных и региональных сетях Черновицкой области. Также предприятие имеет развитую торговую сеть, которая насчитывает 51 собственную точку продаж.

Во время карантина Черновицкий хлебокомбинат, как и все предприятия HD-group, активно оказывает поддержку социально незащищенным категориям граждан в своем регионе. Адресная помощь в виде продукции Черновицкого хлебокомбината поступила в ряд учреждений: Черновицкий социальный центр «Забота», городскую службу семьи, детей и молодежи, Черновицкую областную клиническую больницу, Черновицкий центр службы крови, общественную организацию «Народная помощь Украине».

«Интеграция Черновицкого хлебокомбината в состав HD-group началась, когда мир накрывала эпидемия COVID-19 и мы понимали все сложности этого проекта! Это был настоящий стресс-тест для компании и первый большой проект инвестиционного фонда, созданного акционерами HD-group для осуществления профильных инвестиций в пищевой индустрии. Могу сказать, что мы круто прошли этот этап и смогли осуществить интеграцию ЧХК в кластер ХБИ нашей растущей HD-group! При том, что общаются сегодня специалисты Группы и ЧХК в основном в онлайне, но мы успешно осуществляем проекты инновационного развития ЧХК! А наш благотворительный фонд «Социальные инициативы» немедленно подключился к реализации областных и городских программ, связанных с доставкой хлебной продукции наиболее нуждающимся категориям жителей Черновицкой области. Да, мы переживаем карантин, который, к сожалению, может стать началом национального кризиса, как часть кризиса общемирового. И я не хочу говорить про возможности, который он(кризис) предоставляет ....и лучше бы его не было, но есть как есть. Скажу одно - мы не намерены отходить от намеченной нами стратегии и скоро нам нужно будет объявлять о завершении еще нескольких подобных проектов. И так точно будет, потому что даже в такое непростое время нужно запускать свои космические корабли мечты», - комментирует совладелец и CEO HD-group Борис Шестопалов.

Совладелец и CEO HD-group Борис Шестопалов 

«Приобретение Черновицкого хлебокомбината — это результат трансформации HD-group в национального игрока на рынке хлеба. Кластерная система управления позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее качество для потребителя»,  -  резюмирует совладелец HD-group Сергей Чекальский.

Совладелец HD-group Сергей Чекальский

Напомним, HD-group – Группа компаний в сфере агрифуд с фокусом на B2B клиента. В составе Группы работают зерноперерабатывающие предприятия; заводы по производству хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, бакалеи; завод по производству джемов, варенья; компания по организации логистических услуг и компания по организации закупок.




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Теги: HD-group, Черновицкий хлебокомбинат
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