Что такое Microsoft Azure от Киевстар

На сегодняшний день все больше компаний нуждаются в услугах облачных сервисов. Крупнейший национальный оператор Киевстар в партнерстве с лидером информационных технологий Microsoft предложили клиентам новую услугу Azure Stack with Kyivstar. Подробно об этом продукте читайте в нашем материале.

Что такое Azure Stack

Azure Stack with Kyivstar — унифицированная облачная платформа, которая открывает для бизнеса новые возможности. Теперь вы без труда сможете развертывать, мигрировать и масштабировать корпоративную IT-инфраструктуру, а также рабочие приложения. Делать это можно локально или гибридно, задействовав технологии Azure.

Где полезен Azure Stack

Использовать технологию Microsoft Azure можно в таких секторах экономики:

Финансовый — для анализа потребителя финансовых услуг, финансового моделирования, а также обнаружения случаев мошенничества.

Розничная торговля — для оптимизации ассортимента, складских запасов, любой инвентаризации, включая системы заказов и организацию торгового пространства.

Производство — для профилактического обслуживания оборудования и обеспечения контроля качества продукции.

Здравоохранение — для анализа клинических данных и показаний с различных устройств.

Энергетическая отрасль — для оптимизации процесса логистики, работы счетчиков и измерительных приборов.

Государственный сектор — для контроля и управления городом, транспортом и бюджетом.

Стоимость и подключение

Стоимость услуги Azure Stack with Kyivstar составляет от 1100 грн/мес. Также пользователи могут выбрать один из нескольких тарифных планов. Клиенты получают персональное корпоративное обслуживание от Киевстар и техническую поддержку от Microsoft.

Azure Stack with Kyivstar могут подключить юридические лица, а также новые и существующие бизнес-клиенты.

Заказать услугу можно на сайте через специальную форму или связавшись с оператором по телефону 0 800 300 473 и короткому номеру 473.