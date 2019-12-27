Что такое Microsoft Azure от Киевстар

На сегодняшний день все больше компаний нуждаются в услугах облачных сервисов. Крупнейший национальный оператор Киевстар в партнерстве с лидером информационных технологий Microsoft предложили клиентам новую услугу Azure Stack with Kyivstar. Подробно об этом продукте читайте в нашем материале.
Azure Stack with Kyivstar — унифицированная облачная платформа, которая открывает для бизнеса новые возможности. Теперь вы без труда сможете развертывать, мигрировать и масштабировать корпоративную IT-инфраструктуру, а также рабочие приложения. Делать это можно локально или гибридно, задействовав технологии Azure.
Использовать технологию Microsoft Azure можно в таких секторах экономики:
Стоимость услуги Azure Stack with Kyivstar составляет от 1100 грн/мес. Также пользователи могут выбрать один из нескольких тарифных планов. Клиенты получают персональное корпоративное обслуживание от Киевстар и техническую поддержку от Microsoft.
Azure Stack with Kyivstar могут подключить юридические лица, а также новые и существующие бизнес-клиенты.
Заказать услугу можно на сайте через специальную форму или связавшись с оператором по телефону 0 800 300 473 и короткому номеру 473.