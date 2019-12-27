Что такое технология Big Data, и как она работает

Крупные компании, такие как Google, Facebook и отечественный Киевстар, собирают на своих серверах огромный массив информации о пользователях. Эти данные принято называть Big Data, и сегодня им нашли полезное применение. С помощью машинного обучения и искусственного интеллекта огромные массивы обрабатываются и анализируются. Также вычисляются закономерности, на основе которых можно строить точные поведенческие прогнозы.
Мы решили детальнее разобраться, как работает технология Big Data от компании Киевстар, и какие преимущества она дает пользователям.
Главным пользователем больших данных является бизнес. Анализ массивов информации помогает точно сегментировать аудиторию потенциальных клиентов и прогнозировать поведение покупателей. Хранящиеся у Киевстар данные о клиентах позволяют провести качественную выборку по таким параметрам, как:
На основе анализа полученных сведений бизнес оптимизирует свою работу и имеет возможность выстраивать эффективные коммуникации. Это приводит к снижению затрат на маркетинг и повышению всех показателей эффективности работы: среднему чеку, прибыльности, конверсии.
В Киевстар отметили, что доступ к Big Data их абонентов никак не навредит конкретному человеку. Система устроена таким образом, что любой бизнес может пользоваться только обезличенными данными, которые подходят исключительно для статистических целей или создания скорингового балла. Узнать личную информацию по конкретному человеку ни у кого не получится.
Давайте подробнее остановимся на том, какие именно задачи решает бизнес с помощью анализа Big Data Киевстар. Эксперты оператора поделились с нами информацией о нескольких популярных направлениях:
Принимать управленческие решения без подобной аналитики сложно и рискованно. Ведь любое неправильное действие приводит к незапланированным убыткам, что бьет по динамике развития компании. А в высококонкурентном мире это может быть фатальным для бизнеса.
Рынок больших данных довольно широкий и разнообразный. Очень много компаний предлагают свои массивы для работы с той или иной аудиторией. Но у Киевстар есть несколько важных преимуществ:
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