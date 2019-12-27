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27.12.2019, 12:22

Что такое технология Big Data, и как она работает

Что такое технология Big Data, и как она работает - Фото

Мы решили детальнее разобраться, как работает технология Big Data от компании Киевстар, и какие преимущества она дает пользователям

Крупные компании, такие как Google, Facebook и отечественный Киевстар, собирают на своих серверах огромный массив информации о пользователях. Эти данные принято называть Big Data, и сегодня им нашли полезное применение. С помощью машинного обучения и искусственного интеллекта огромные массивы обрабатываются и анализируются. Также вычисляются закономерности, на основе которых можно строить точные поведенческие прогнозы.

Мы решили детальнее разобраться, как работает технология Big Data от компании Киевстар, и какие преимущества она дает пользователям.

Зачем и кому нужна технология Big Data

Главным пользователем больших данных является бизнес. Анализ массивов информации помогает точно сегментировать аудиторию потенциальных клиентов и прогнозировать поведение покупателей. Хранящиеся у Киевстар данные о клиентах позволяют провести качественную выборку по таким параметрам, как:

  • местоположение пользователя;
  • возраст и пол;
  • уровень дохода;
  • наличие кредитов;
  • владение имуществом;
  • наличие домашних животных;
  • хобби и интересы.

На основе анализа полученных сведений бизнес оптимизирует свою работу и имеет возможность выстраивать эффективные коммуникации. Это приводит к снижению затрат на маркетинг и повышению всех показателей эффективности работы: среднему чеку, прибыльности, конверсии.

В Киевстар отметили, что доступ к Big Data их абонентов никак не навредит конкретному человеку. Система устроена таким образом, что любой бизнес может пользоваться только обезличенными данными, которые подходят исключительно для статистических целей или создания скорингового балла. Узнать личную информацию по конкретному человеку ни у кого не получится.

Какие потребности бизнеса решает Business Data Solution от Киевстар

Давайте подробнее остановимся на том, какие именно задачи решает бизнес с помощью анализа Big Data Киевстар. Эксперты оператора поделились с нами информацией о нескольких популярных направлениях:

  • Составление портретов идеальных клиентов. С помощью инструментов классической аналитики и машинного обучения можно строить точные клиентские профили для дальнейшего сегментирования базы.
  • Heatmap и геоаналитика. В визуальном редакторе строится тепловая карта клиентов, на которой места наибольшего сосредоточения целевой аудитории закрашиваются яркими цветами для максимальной наглядности.
  • Скоринг. МФО, банки и страховые компании пользуются скоринговыми баллами для определения благонадежности клиента.

Принимать управленческие решения без подобной аналитики сложно и рискованно. Ведь любое неправильное действие приводит к незапланированным убыткам, что бьет по динамике развития компании. А в высококонкурентном мире это может быть фатальным для бизнеса.

Почему стоит пользоваться Big Data от Киевстар

Рынок больших данных довольно широкий и разнообразный. Очень много компаний предлагают свои массивы для работы с той или иной аудиторией. Но у Киевстар есть несколько важных преимуществ:

  • актуальная база телекоммуникационных пользователей;
  • возможность без лишних интеграций осуществлять рассылку SMS по сегментам;
  • расширенная статистика и глубокая аналитика полученных результатов.

Регистрируйтесь на платформе Business Data Solution от Киевстар и откройте для своего бизнеса новые перспективы роста и развития.

 

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Теги: big data
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