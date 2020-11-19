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19.11.2020, 16:05

Что владельцу дачного участка приобрести в Черную пятницу

Что владельцу дачного участка приобрести в Черную пятницу - Фото

Ритейлеры обещают реальные дисконты на любые товары. Найдут подходящие акционные предложения и владельцы дачных участков

Распродажа – Черная пятница 2020 состоится 27 ноября. Этого дня горячо ожидают шопоголики, ведь скидки с каждым годом становятся все внушительнее. Ритейлеры обещают реальные дисконты на любые товары: от бытовой техники до косметологических средств. Найдут подходящие акционные предложения и владельцы дачных участков.

Генератор — комфорт в любых условиях

Конечно, лучше протянуть на дачу инженерные сети, но сейчас за услуги электриков и газовщиков приходится платить больше, чем стоит сам участок. Если ездить на дачу лишь периодически, оптимальным решением станет покупка генератора. Такая техника позволит использовать инструменты, обогреватели, бытовые приборы и прочее оборудование. Вложений минимум, а выгода будет колоссальной.

На выбор производители предлагают широкий ассортимент генераторов, которые отличаются типом используемого топлива, мощностью и рядом других параметров. Можно приобрести как компактный прибор, позволяющий обогреть небольшую комнатку, так и настоящего монстра, способного превратить дачу в современный дворец, изобилующий гаджетами и оборудованием.

Садовые инструменты и инвентарь

Дачный участок — это, прежде всего, небольшой сад или огород. Даже если вы не любитель натурального хозяйства, статус владельца земельного надела обязывает посадить пару вишен или две-три грядки картофеля. Для некоторых же дача — реальное подспорье, да и у натуральных овощей и фруктов вкус намного лучше, чем у магазинной продукции. Ухаживать за садом, огородом и приусадебной территории будет намного проще со специальным оборудованием и инвентарем. Акции по случаю Черной пятницы отлично подойдут для покупки:

  • газонокосилок;
  • кусторезов;
  • триммеров и мотокос;
  • ручных опрыскивателей и пр.

С хорошим оборудованием и работать станет легче, и урожай порадует владельца обильностью.

Товары для пикника

Дача — это не только работа, но и отдых. После целого дня физического труда хочется немножко забыться и расслабиться. Да и любоваться природой веселее, когда ветерок доносит запах жарящихся шашлыков. Для незабываемого отдыха не помешает приобрести:

  • мангал;
  • решетку-гриль и шампуры;
  • раскладные стулья и туристические коврики.

Пригодится и компактный переносной холодильник. С ним любимые напитки всегда будут прохладными и освежающими.

Приобрести все, что требуется владельцу дачи, можно на сайте магазина Comfy.ua.

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Теги: черная пятница 2020
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