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04.04.2019, 13:17

Creative Loop Kyiv-Berlin: конференция о креативе и дизайне

Creative Loop Kyiv-Berlin: конференция о креативе и дизайне - Фото

17 мая дизайнеры, которые работали с Disney, Nike, Coca Cola и Universal Music впервые выступят на международной конференции Creative Loop в Киеве

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Международная конференция Creative Loop Kyiv-Berlin - это первый ивент Depositphotos для профессионалов из сферы визуальных коммуникаций, дизайна и рекламы. Однодневное событие объединит профессионалов креативной индустрии из Берлина и Киева.

Гости конференции узнают о разработке айдентики, брендинге, дизайне печатных журналов, книг, онлайн медиа и видео, коммуникационном дизайне для культурных и социальных проектов, интерактивных дизайнерских решениях. Спикеры также поделятся удачным и не очень удачным опытом работы с заказчиками. 

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Спикеры события

  • Айк Кёниг - основатель студии графического дизайна HORT, профессор университета искусств и дизайна HfG Offenbach, художник со свободным и экспериментальным подходом, в портфолио которого работы для Disney, Universal Music, IBM, Volkswagen, New York Times. 
  • Основатели берлинской студии креативного дизайна Yukiko Йоханнес Конрад и Мишель Филлипс. В их портфолио дизайн для Nike, Sony Music, Vice, Sleek, Coca Cola. 
  • Основатели украинской студии 3z Studio Сергей Мишакин и Татьяна Борзунова. Они разработали новый символ памяти Второй мировой войны - красный мак, «Никогда снова 1939-1945», брендинг The Naked Room, проекты для Британского Совета, НАМУ и МИДа Украины. 
  • Анфиса Хлеб - основательница арт-группы Dvoika, арт-директор берлинской креативного агентства Super an der Spree. Работала с Phillips, Vivantes и Федеральным министерством внутренних дел Германии. 
  • Глеб Петров - совладелец креативного агентства Madcats, известного смелым брендингом и рекламными кампаниями для Katacult, Underdog, Люксоптика. 
  • Основатели киевской студии визуального дизайна Jugoceania - Сергей Хилобок и Дмитрий Горенюк. Разработали айдентику для Rhythm Büro, сотрудничали с  нью-йоркским журналом TUNICA, онлайн-медиа о музыке TIGHT.

 

Дизайнеры из Берлина, которых организаторы привозят на Creative Loop, еще никогда не выступали в Киеве. Со спикерами можно будет свободно общаться между их выступлениями в атмосфере берлинской вечеринки. Организаторы планируют устраивать Creative Loop каждый год с новым городом - Барселона, Лондон, Стокгольм, Амстердам.

Событие пройдет в самой большой фотостудии Украины - Lightfield Productions.

Больше информации на странице в Facebook: https://www.facebook.com/events/782515042122510/.

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Теги: Creative Loop Kyiv-Berlin
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