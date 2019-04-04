Creative Loop Kyiv-Berlin: конференция о креативе и дизайне

Международная конференция Creative Loop Kyiv-Berlin - это первый ивент Depositphotos для профессионалов из сферы визуальных коммуникаций, дизайна и рекламы. Однодневное событие объединит профессионалов креативной индустрии из Берлина и Киева.

Гости конференции узнают о разработке айдентики, брендинге, дизайне печатных журналов, книг, онлайн медиа и видео, коммуникационном дизайне для культурных и социальных проектов, интерактивных дизайнерских решениях. Спикеры также поделятся удачным и не очень удачным опытом работы с заказчиками.

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Спикеры события

Айк Кёниг - основатель студии графического дизайна HORT, профессор университета искусств и дизайна HfG Offenbach, художник со свободным и экспериментальным подходом, в портфолио которого работы для Disney, Universal Music, IBM, Volkswagen, New York Times.

Основатели берлинской студии креативного дизайна Yukiko Йоханнес Конрад и Мишель Филлипс. В их портфолио дизайн для Nike, Sony Music, Vice, Sleek, Coca Cola.

Основатели украинской студии 3z Studio Сергей Мишакин и Татьяна Борзунова. Они разработали новый символ памяти Второй мировой войны - красный мак, «Никогда снова 1939-1945», брендинг The Naked Room, проекты для Британского Совета, НАМУ и МИДа Украины.

Анфиса Хлеб - основательница арт-группы Dvoika, арт-директор берлинской креативного агентства Super an der Spree. Работала с Phillips, Vivantes и Федеральным министерством внутренних дел Германии.

Глеб Петров - совладелец креативного агентства Madcats, известного смелым брендингом и рекламными кампаниями для Katacult, Underdog, Люксоптика.

Основатели киевской студии визуального дизайна Jugoceania - Сергей Хилобок и Дмитрий Горенюк. Разработали айдентику для Rhythm Büro, сотрудничали с нью-йоркским журналом TUNICA, онлайн-медиа о музыке TIGHT.

Дизайнеры из Берлина, которых организаторы привозят на Creative Loop, еще никогда не выступали в Киеве. Со спикерами можно будет свободно общаться между их выступлениями в атмосфере берлинской вечеринки. Организаторы планируют устраивать Creative Loop каждый год с новым городом - Барселона, Лондон, Стокгольм, Амстердам.

Событие пройдет в самой большой фотостудии Украины - Lightfield Productions.

Больше информации на странице в Facebook: https://www.facebook.com/events/782515042122510/.