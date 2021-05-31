CreditPlus второй год подряд одерживает победу в номинации FinAwards 2021

Компанию CreditPlus второй год подряд признают лидером рынка в номинации "Лучший CPA-оффер". В этом году лидерство компании признано независимым рейтингом FinAwards 2021, который организовали ведущие финансовые издания "Минфин" и finance.ua.

Цель конкурса – определить лучшие финансовые компании, которые занимаются реализацией продуктов, внедрением современных технологий и клиентских сервисов. В церемонии награждения в этом году участвовали банки, микрофинансовые организации и страховые компании.

"Мы всегда стараемся быть ответственными партнерами и делать наш оффер привлекательным для вебмастеров, которые с нами работают. Компания стремится достигать высоких показателей по EPC, что делает именно наше предложение самым доходным на рынке", — прокомментировал награду руководитель по маркетингу CreditPlus Иван Подвысоцкий.

По словам Александра Бойко, СЕO Finline, компании, которая создала эту номинацию и выбирала победителей, оффер CreditPlus очень привлекательный для вебмастеров.

"Для вебмастеров важна стабильность. Стабильность в результатах и eCPC (effective cost per click – сумма, которую рекламодатель платит за клик по объявлению, сделанный пользователем – прим.). Компания CreditPlus демонстрирует стабильные показатели и хорошую динамику в этом уже несколько лет подряд. И в прошлом году, как и в этом, CreditPlus заняли первое место. С ними охотно работают вебмастера ", — прокомментировал он.

Руководитель маркетинга CreditPlus Иван Подвысоцкий (слева) и главный исполнительный директор Finline Александр Бойко (справа)

Бренд CreditPlus (КредитПлюс) уже не первый раз получает подобную награду – в прошлом году на MFO Summit 2020 компания также одержала победу в номинации "Лучший оффер для вебмастеров", что свидетельствует о стабильном качестве и привлекательности ее партнерских предложений.

В планах компании на этот год и в дальнейшем держать высокую планку качества и подтверждать признание оффера CreditPlus лучшим в Украине на рынке микрофинансовых организаций.

О компании "Авентус Украина"

Компания CreditPlus является частью международной группы компаний Aventus Group (Литва). Работает на рынке Украины с 2017 года и предоставляет качественные услуги по быстрому онлайн-кредитованию. Компания ведет ответственный бизнес в Украине, учитывая европейскую практику в работе с клиентами и предоставлении им финансовых услуг. С момента выхода на рынок компания ежегодно участвует в независимом рейтинге микрофинансовых организаций по версии финансового сайта Maanimo: в 2018 году заняла третье место, в 2019 – второе, а в 2020 бренд CreditPlus занял первое место.