"Даем деньги, а к ним – ещё деньги": Оля Полякова стала амбассадором CCloan

На фото директор компании CCloan Наталья Клевакина, директор по маркетингу Анна Мойсеева и певица Оля Полякова

Международная финансовая компания CCloan рада представить своего бренд-амбассадора Олю Полякову и сообщить о запуске новой акции. До 350 грн кэшбэка на карту гарантированно получают новые клиенты в рамках промо-кампании "Даём деньги, а к ним – ещё деньги". И это вдобавок к процентной ставке 0,01%!

Всё просто, оформив и погасив свой первый заем на срок до 30 дней, клиент получает от CCloan возврат в размере 5% от суммы займа. К примеру, клиент берёт 6 000 грн на 30 дней – и после погашения ему возвращают 300 грн на карту. При этом процент составляет всего 18 грн! При необходимости клиент продлевает заем на срок не менее 5-ти дней и получает дополнительные 50 грн. Таким образом, суммарный возврат средств составит 350 грн.

"Мы запустили эту акцию, чтобы больше людей узнали об удобстве сервисов онлайн-кредитования. И рады, что именно Оля Полякова стала представителем нашего бренда", – говорит директор по маркетингу CCloan Анна Мойсеева.

Изначально визуальным образом бренда CCloan была выбрана семья. Ведь, что может быть надежнее, теплее и важнее семьи? Цель компании – говорить с клиентом на одном языке, иметь общие с ним ценности. И CCloan, действительно, стали ближе к клиентам, об этом говорят цифры: в 2020 году услугами сервиса воспользовалось в 2 раза больше украинцев.

В новой рекламной кампании команда CCloan решила показать развитие своих персонажей, а именно то, как изменилась их жизнь после встречи с феей CCloan, образовалась их семья, они стали королем и королевой своей жизни. Таким образом, креатив получился о том, как легко получить финансовую поддержку и осуществить мечты, если ты являешься частью семьи CCloan.

Чтобы лучше передать эту идею, компании был нужен такой же яркий и понятный клиенту амбассадор. Поэтому феей CCloan стала именно Оля Полякова. Ведь она – настоящая королева украинской поп-музыки, яркая и популярная артистка с миллионами подписчиков в социальных сетях.

"Наша фея-волшебница Оля Полякова, став амбассадором бренда CCloan, воплотила образ надежной компании-помощницы, которой мы и являемся. Пользуясь нашими услугами, клиент становится частью семьи CCloan, которая всегда поддержит и поможет, станет его финансовым другом и партнером", – делится Анна Мойсеева.

CCloan – надежная финансовая компания, которая уже пять лет работает на украинском рынке. Серебряный призёр в номинации "Сервис кредитования онлайн" от "Украинской народной премии" в 2020 году и обладатель "Звезды качества", вручаемой за значительный взнос в экономику страны.

"Наш сервис, действительно, удобный и быстрый, без скрытых комиссий и очередей. Подтверждением этому является количество наших клиентов – CCloan доверились более миллиона украинцев. А все потому, что мы хорошо знаем, как обеспечить их финансовую стабильность и независимость. И рады предложить новым пользователям интересную, а главное выгодную акцию", – комментирует директор CCloan Наталья Клевакина.

Если вам срочно необходимы деньги, CCloan поможет быстро получить желаемую сумму. Всё, что для этого нужно: банковская карта, паспортные данные, ИНН и телефон. Также существует упрощенный способ регистрации через BankID. 10 минут и необходимая сумма у вас на карте. А теперь ещё и до 350 грн кэшбэка. Присоединяйтесь к семье CCloan!