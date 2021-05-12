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12.05.2021, 12:36

Depositphotos стал третьим по величине фотостоком в мире

Depositphotos стал третьим по величине фотостоком в мире - Фото

Фотосток перешагнул отметку в 200 миллионов файлов

Этой весной библиотека международного фотобанка выросла до 200 миллионов файлов. Всего за два года количество контента на Depositphotos увеличилось вдвое. Благодаря этому компания попала в тройку самых больших международных фотостоков.

Чтобы отметить это событие, Depositphotos подготовил проект с главными цифрами, бизнес-инсайтами от команды, а также интересной информацией о трендах в поисковых запросах и загрузках пользователей. Для того, чтобы исследовать популярные направления в стоковой фотографии и помочь аудитории в выборе визуального контента, к созданию отчета также привлекли авторов Depositphotos, работающих в разных жанрах (фотографии, иллюстрации и дизайне).

"В начале 2019 в библиотеке Depositphotos было 100 миллионов изображений, видео, векторов и иллюстраций. В 2020 году на платформе стали доступны более 50 тысяч готовых шаблонов для создания собственных дизайнов, а также раздел стоковой музыки и звуковых эффектов, который насчитывает более 500 тысяч роялти-фри аудиотреков. Мы очень выросли за эти два года, – говорит Вадим Нехай, CEO Depositphotos. – Мы хотели поделится опытом и раскрыли разные аспекты стоковой фотографии как бизнеса, описали эффективные инструменты и проверенные подходы, которые  позволят усовершенствовать рабочий процесс, удерживать клиентов и постоянно развиваться."

Кроме инсайтов от команды разработки, контента, маркетинга и поддержки клиентов Depositphotos, в отчете представлен анализ поисковых запросов, который  отражает изменения в настроениях пользователей за последние несколько лет. В 2020 году количество поисковых запросов, связанных с грустью, увеличилось на 508%. Но в 2021 году популярность поисковых запросов на тему счастья, таких как "оптимизм , "веселье", "праздник", "радуга", выросла на 1799%.

"Подобные исследования дают нам представление о настроениях и предпочтениях пользователей. Эти данные отражают глобальное желание верить в то, что впереди нас ждут счастливые времена", – говорит Вадим Нехай, CEO Depositphotos.

Отражение этой и других тенденций можно увидеть в тематической инфографике

Узнать больше о других креативных проектах Depositphotos можно тут.

О Depositphotos

Depositphotos – один из самых больших международных фотобанков с библиотекой из более 200 миллионов стоковых фото, видео, векторов, темплейтов и музыки. Depositphotos поддерживает сообщество из 95 тысяч авторов, работы которых помогают клиентам из 192 стран визуализировать их идеи. У компании есть штаб-квартира в Нью-Йорке и офисы в Милане, Киеве, Москве и Лимассоле.

 

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Теги: Depositphotos
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