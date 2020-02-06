Детский трикотаж оптом. Комсомольский трикотаж. Детский магазин

Выбор детской одежды – всегда волнительное занятие для молодых родителей. Каждый из нас стремится найти среди огромного разнообразия текстиля самое лучшее для своего малыша. На детский трикотаж, комсомольский трикотаж для новорожденных всегда возлагается большая ответственность:

он должен быть максимально удобным и мягким;

позволять коже малыша дышать;

не сдавливать резиночками, но в то же время и не сползать, если ребенок начал ворочаться;

иметь простой свободный крой;

быть износостойким и нетребовательным в уходе.

Детский украинский трикотаж от «Миратекс» – отличный пример того, как все эти качества могут быть объединены в недорогой и в то же время качественной одежде.

Почему стоит покупать одежду отечественного производства?

Несмотря на то, что современные магазины переполнены иностранной продукцией, среди детских товаров неизменным лидером остается комсомольский трикотаж. Оптом и в розницу от производителя купить его могут как владельцы магазинов, так и обычные родители. Преимущества изделий комсомольской фабрики:

Наличие сертификатов. Покупая комсомольский недорогой трикотаж, вы можете быть уверены в том, что он соответствует высоким стандартам качества, является безопасным и гипоаллергенным. Возможность экономии. Комсомольский детский трикотаж от производителя оптом или в розницу всегда обойдется дешевле, чем товар аналогичного качества, приобретенный у посредников. Для получения максимальной скидки можно комбинировать свой заказ с покупкой одежды для других членов семьи или объединяться с друзьями. Широкий ассортимент. На сайте детского интернет-магазина от производителя вы найдете большой выбор фасонов, цветов и размеров. Европейское качество по доступной цене. Для пошива детского трикотажа интернет-магазина «Миратекс» использует турецкие ткани.

Ассортимент

На сайте интернет-магазина «Миратекс» вы сможете купить детский комсомольский трикотаж украинского производства для любой погоды и повода:

нарядные вышиванки;

ясельный трикотаж;

трессы, бриджи и шорты;

водолазки;

кальсоны и гамаши;

колготы и носки;

платья, юбки, сарафаны;

спортивные костюмы;

футболки, майки;

туники;

кофты;

летние костюмы;

пижамы;

шорты;

нижнее белье.

Как сэкономить еще больше?

Несмотря на то, что приобрести рознично детский трикотаж от украинского производителя можно без наценки, компания «Миратекс» предоставляет своим покупателям также и другие выгодные условия:

бесплатная доставка во все регионы Украины при покупке текстиля на сумму от 500 грн;

скидка за опт: при сумме от 2000 грн – 5%, от 5000 грн –15%;

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