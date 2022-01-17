Диваны для гостиничных комплексов от лучших производителей

Компания "OFFICE-HOTEL" занимается продажей диванов и остальной мягкой мебели, предназначающейся для установки в любых современных гостиничных комплексах. Условия сотрудничества являются одними из наиболее выгодных во всем регионе. Отправить собственный заказ можно на портале: http://okmebli.kiev.ua/ . А в продаже всегда присутствуют следующие виды продукции:

Модульные системы. Угловые диваны. Прямые модели.

Диваны для гостиниц: что учитывать при подборе?

При создании интерьера гостиничного комплекса, его собственник часто старается сделать все возможное, чтобы обстановка в номерах максимально напоминала домашний уют. Естественно, добиться подобного результата не так уж и просто. Это связано с тем, что мебель для хостелов и гостиничных комплексов во внешнем плане зачатую и напоминает домашнюю, все равно существуют определенные отличия. Они касаются, как дизайнерского оформления и применяющихся материалов, так и особенностей конструкции.

К мягкой мебели, предназначающейся для гостиниц, предъявляются особенные требования. Те предметы, которые в обычной семье используются несколькими людьми и максимально бережно, в гостиничных комплексах эксплуатируется огромнейшей численностью людей с разнообразными индивидуальными особенностями. Естественно, некоторые люди относятся к чужим вещам достаточно аккуратно, а вот другие считают, что они заплатили за все. Поэтому могут делать, что угодно. В связи со всем этим, к мебели для гостиниц зачастую предъявляются следующие требования:

Прекрасные показатели износостойкости. Увеличенный уровень прочности. Термостойкость и устойчивость к огню. Стойкость к многочисленным механическим повреждениям.

У мебели для гостиниц должна присутствовать максимальная численность гладких поверхностей. В обязательном порядке там не должны присутствовать мелкие детали. Лучше, если ножки мебели окажутся достаточно высокими.

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