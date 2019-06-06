Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
06.06.2019, 15:51

Дмитрий Касьяненко - человек, который делает мир лучше

Дмитрий Касьяненко - человек, который делает мир лучше - Фото

Дмитрий Касьяненко начиная с 2010 года является управляющим партнером юридической компании «Касьяненко и партнеры»

Решением Президиума и Научно-экспертного Совета Программы «Лидеры XXI века» юриста, адвоката Касьяненко Дмитрия удостоен Почетного звания «Рыцарь Отчизны» с вручением ордена «Золотой крест чести и доблести« Рыцарь Отчизны »с удостоверением, именного диплома, почетного именного оружия - оригинальной рыцарской сабли и нагрудного знака «Рыцарского Легиона Украины».

Дмитрий Касьяненко начиная с 2010 года является управляющим партнером юридической компании «Касьяненко и партнеры», начиная с 2002 года получил большой юридический опыт на ключевых позициях частных юридических компаний, бизнес-структур и государственном секторе в области права.

Является действительным членом общественной организации Правовое партнерство Украины, член Торгово-промышленной палаты Украины, член Ассоциации юристов Украины, член общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности. В 2018- 2019 годах рекомендован международным изданием The Legal 500 и IFLR1000, Chambers and Partners, наминован на международную награду BID. QC100 TQM, BID Quality Award in the Gold category в Женеве.

Как управляющий партнер юридической компании Дмитрий Касьяненко имеет основательный профессиональный опыт по ключевым направлениям юридических практик: инвестиционная деятельность, строительство, банковское и финансовое право, реструктуризация долгов, хозяйственное право, налоговое право, земельное право, корпоративное право, договорное право, банкротство, гражданское и семейное право, страховое право, административное и уголовное право, экологическое право, судебная практика.

Кроме того, Дмитрий Касьяненко специализируется в области юридического сопровождения бизнес проектов, в прошлом депутат местного совета VII созыва 2015-2017 г., принимал активное участие в разработке правовых схем и механизмов, анализе действующего законодательства, плотно взаимодействует с государственными органами, международными партнерами.

«Приятно получать хорошие новости, особенно когда активная, ежедневная, кропотливая работа, это не только твоя заслуга, а также заслуга преданной команды единомышленников, профессионалов своего дела, людей, с которыми ты работаешь« бок о бок »!» Сообщил Касьяненко Дмитрий на своей странице в Фейсбуке.

Как указано в письме, Дмитрий Касьяненко удостоен этих наград за высокое национальное достоинство, активное участие в сохранении и защите Украинского государства, за ежедневную кропотливую работу, что поддерживает социально - экономическую и военную прочность Украины, за преданность делу, эффективное управление предприятием и весомый личный вклад в развитие страны.

Официальная церемония, вручение наград, в соответствии с самого церемониального протокола, состоится 25 июня 2019 в Малом Мариинском Дворце (г. Киев, ул. Грушевского, 22) ходе заседания деловой общественности Украины ко Дню Конституции Украины.

https://www.kasyanenko.com.ua/

Отправить:
Распечатать:
Теги: адвокат, Дмитрий Касьяненко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 