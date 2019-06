Дмитрий Касьяненко - человек, который делает мир лучше

Решением Президиума и Научно-экспертного Совета Программы «Лидеры XXI века» юриста, адвоката Касьяненко Дмитрия удостоен Почетного звания «Рыцарь Отчизны» с вручением ордена «Золотой крест чести и доблести« Рыцарь Отчизны »с удостоверением, именного диплома, почетного именного оружия - оригинальной рыцарской сабли и нагрудного знака «Рыцарского Легиона Украины».

Дмитрий Касьяненко начиная с 2010 года является управляющим партнером юридической компании «Касьяненко и партнеры», начиная с 2002 года получил большой юридический опыт на ключевых позициях частных юридических компаний, бизнес-структур и государственном секторе в области права.

Является действительным членом общественной организации Правовое партнерство Украины, член Торгово-промышленной палаты Украины, член Ассоциации юристов Украины, член общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности. В 2018- 2019 годах рекомендован международным изданием The Legal 500 и IFLR1000, Chambers and Partners, наминован на международную награду BID. QC100 TQM, BID Quality Award in the Gold category в Женеве.

Как управляющий партнер юридической компании Дмитрий Касьяненко имеет основательный профессиональный опыт по ключевым направлениям юридических практик: инвестиционная деятельность, строительство, банковское и финансовое право, реструктуризация долгов, хозяйственное право, налоговое право, земельное право, корпоративное право, договорное право, банкротство, гражданское и семейное право, страховое право, административное и уголовное право, экологическое право, судебная практика.

Кроме того, Дмитрий Касьяненко специализируется в области юридического сопровождения бизнес проектов, в прошлом депутат местного совета VII созыва 2015-2017 г., принимал активное участие в разработке правовых схем и механизмов, анализе действующего законодательства, плотно взаимодействует с государственными органами, международными партнерами.

«Приятно получать хорошие новости, особенно когда активная, ежедневная, кропотливая работа, это не только твоя заслуга, а также заслуга преданной команды единомышленников, профессионалов своего дела, людей, с которыми ты работаешь« бок о бок »!» Сообщил Касьяненко Дмитрий на своей странице в Фейсбуке.

Как указано в письме, Дмитрий Касьяненко удостоен этих наград за высокое национальное достоинство, активное участие в сохранении и защите Украинского государства, за ежедневную кропотливую работу, что поддерживает социально - экономическую и военную прочность Украины, за преданность делу, эффективное управление предприятием и весомый личный вклад в развитие страны.

Официальная церемония, вручение наград, в соответствии с самого церемониального протокола, состоится 25 июня 2019 в Малом Мариинском Дворце (г. Киев, ул. Грушевского, 22) ходе заседания деловой общественности Украины ко Дню Конституции Украины.

