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17.04.2020, 14:24

Долгосрочная аренда авто в Киеве – лучшее решение для свободы передвижений

Долгосрочная аренда авто в Киеве – лучшее решение для свободы передвижений - Фото

Долгосрочная аренда авто – это удобно и экономно, ведь стоимость проката на длительный срок будет гораздо ниже, чем посуточно

Проблемы с общественным транспортом внесли изменения в привычный уклад жизни киевлян. Одним из самых критичных вопросов стало свободное передвижение по городу. В таких условиях оптимальным вариантом становится собственный автотранспорт. Если у вас нет своей машины, ее можно арендовать в специализированном сервисе. Долгосрочная аренда авто – это удобно и экономно, ведь стоимость проката на длительный срок будет гораздо ниже, чем посуточно.

Если вы хотите свободно перемещаться по столице и быть независимым от внешних обстоятельств, возьмите машину на прокат. Вот всего несколько преимуществ такого решения:

  • за небольшую плату вы получаете в свое распоряжение новенькую модель, на которой можно легко добраться из одного конца города в другой;
  • весь автопарк регулярно проходит техосмотр и пребывает в отличном состоянии;
  • в условиях социального дистанцирования это самое безопасное и комфортное средство передвижения;
  • все авто проходят процедуру профессиональной дезинфекции (включая мелкие детали в салоне, сиденья, приборную панель, пол, потолок, ручки), это гарантирует комфорт и защиту каждому человеку, который оформляет долгосрочную аренду авто в Киеве.

Где взять машину

В столице есть много сервисов, которые предлагают прокат транспорта. Но один из самых проверенных и авторитетных – компания «LuxServis». В автопарке представлены десятки моделей в разных классах: эконом, комфорт, бизнес, внедорожники, коммерческий транспорт для перевозок. Вы сможете подобрать подходящий вариант и забронировать средство передвижения на любой период времени. Вот еще несколько важных преимуществ, которые получают клиенты «LuxServis»:

  • минимальный пакет документов – для оформления договора нужно предоставить менеджеру паспорт и водительские права;
  • выбранную модель могут доставить в любой район столицы – вы заберете ее прямо у себя под домом или возле офиса;
  • дополнительный комфорт – в салон можно заказать детское кресло, навигатор или Wi-Fi роутер;
  • на кузове нет «опознавательных» знаков прокатного сервиса – чувствуйте себя на дороге комфортно и уверенно, будто бы на собственном транспорте;
  • круглосуточная поддержка – менеджеры позаботятся о каждом клиенте, в случае возникновения любых вопросов вы можете связаться с представителями «LuxServis» по телефону или в мессенджерах;
  • бесконтактная оплата – для максимальной защиты и удобства оплатить услугу можно картой любого украинского банка.

Каждый автомобиль застрахован, вам не придется переживать о мелких повреждениях в случае форс-мажора. Вся процедура оформления документов занимает буквально 15 минут. Это тот случай, когда вы можете заказать машину на прокат и буквально через полчаса забрать ее и ехать по своим делам.

Выбирайте подходящий автомобиль на сайте, оформляйте заявку и не ограничивайте себя в передвижениях. В современных условиях долгосрочная аренда авто решает сразу несколько важных вопросов с мобильностью и безопасностью.

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Теги: аренда авто
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