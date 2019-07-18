Достижения киберспортивной отрасли в Украине

origin

Понятие киберспорт давно стало обыденным в странах Запада. В Азии, киберспорт стоит наряду с престижными профессиями и приносит киберспортсменам огромную популярность и узнаваемость. Немного иначе дела обстоят в странах восточной Европы, в частности в Украине.

Так как сама суть киберспорта, в первую очередь, компьютерные игры, старшему поколению тяжело понять, что это серьезное направление. Но в эру компьютерных технологий и цифрового мира, такое явление набирает все больше популярности, заставляя обращать на себя внимание.

Na`Vi – пилигримы украинского киберспорта

Если спросить у любого фаната компьютерных игр, что он знает про Украину, ответом будет – Na`Vi.Natus Vincere (с латыни «Рожденные побеждать») – киберспортивная организация, основанная в 2010 году энтузиастом Александром «ZeroGravity» Кохановским. Успех НаВи принесли два события, которые и заложили фундамент для дальнейшего роста организации и всего киберспорта в Украине.Этим событиями стали:

Победа команды по Counter-Strike в финале турнира IEM 2010. В 2010 году сцена Counter-Strike принадлежала скандинавским командам. В финале Украинская пятерка сразилась с грозными шведами из Fnatic и одержала победу. Это стало первым триумфом СНГ команды на мировых чемпионатах, что, несомненно, скажется на векторе развития организации в будущем;Помимо огромных побед на турнирах, цвета НаВи защищают или защищали, безусловно, легендарные личности для мира киберспорта: Победа команды по Dota 2 на турнире The International. В 2011 году была анонсирована Dota 2 и первый в истории киберспорта турнир на 1 000 000$. Именно игроки команды Natus Vincere стали первыми в мире официальными чемпионами по Dota 2, тем самым положив начало становления игры, как киберспортивной дисциплины.

Помимо огромных побед на турнирах, цвета НаВи защищают или защищали, безусловно, легендарные личности для мира киберспорта:

Zeus и Edward в CSGO, игроки, стоявшие у истоков формирования организации;

Simple – лучший мира игрок по CSGO в 2018;

Dendi – легендарный игрок Дота-состава, играл за команду на протяжении 9. Чемпион первого The International;

Kuroky – чемпион The International 2017, выступал за NaVi в 2013, играл в самом эпичном финале в истории киберспорта;

Puppey – на ряду с Kuroky, один из лучших игроков Dota 2, современности. Защищал цвета НаВи с 2011 по 2014 года, чемпион первого Инта

Список можно продолжать очень долго, ясно одно – Na`Vi всегда находили и открывали миру таланты.

Такие успехи на мировых аренах могли свидетельствовать об одном – у киберспорта и организации определенно большое будущее. На протяжении многих лет команды НаВи по Dota

2 и CS:GO оставались лучшими в мире. В настоящее время дела обстоят не лучшим образом, но это не отменяет огромного вклада в развития индустрии.

Организация Starladder – оплот киберспорта в Украине

Еще одним «столбом», на котором держится киберспорт в Украине – организация Starladder. Киевская компания одна из первых на просторах СНГ начала принимать международные турниры. Базируясь в Киев Киберспорт Арене, она навсегда вошла в истории киберспорта.

Помимо самостоятельно проводимых турниров на протяжении почти 10 лет, компания сотрудничает с китайскими коллегами из ImbaTV, тем самым развивая киберспорт путем взаимовыгодных партнерских отношений.

За последние годы командой SLTV было организовано множество турниров:

Киевские миноры по Дота 2;

Чунцинский мажор по Дота 2;

Регулярные сезоны с LAN-финалами в Киеве;

Как и в случае с Na`Vi, список можно продолжать на 20, а то и больше пунктов. В последние годы компания сделала упор на Counter-Strike: Global Offensive, собрав всех ведущих комментаторов и аналитиков по CS:GO и став самой популярной студией освещения дисциплины в СНГ. Кроме того, Starladder заявили себя не только как студия освещения, но и организатор турнира. Именно они проведут самый крупный турнир по CS:GO летом 2019 года в Берлине.

Заключение

Хоть киберспорт и развивается довольно медленно, но главное, что прогресс идет. Что еще более важно – есть люди, которые готовые двигать этот прогресс и распространять явление в массы.