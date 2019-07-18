Достижения киберспортивной отрасли в Украине

Понятие киберспорт давно стало обыденным в странах Запада. В Азии, киберспорт стоит наряду с престижными профессиями и приносит киберспортсменам огромную популярность и узнаваемость. Немного иначе дела обстоят в странах восточной Европы, в частности в Украине.
Так как сама суть киберспорта, в первую очередь, компьютерные игры, старшему поколению тяжело понять, что это серьезное направление. Но в эру компьютерных технологий и цифрового мира, такое явление набирает все больше популярности, заставляя обращать на себя внимание.
Если спросить у любого фаната компьютерных игр, что он знает про Украину, ответом будет – Na`Vi.Natus Vincere (с латыни «Рожденные побеждать») – киберспортивная организация, основанная в 2010 году энтузиастом Александром «ZeroGravity» Кохановским. Успех НаВи принесли два события, которые и заложили фундамент для дальнейшего роста организации и всего киберспорта в Украине.Этим событиями стали:
Помимо огромных побед на турнирах, цвета НаВи защищают или защищали, безусловно, легендарные личности для мира киберспорта:
Список можно продолжать очень долго, ясно одно – Na`Vi всегда находили и открывали миру таланты.
Такие успехи на мировых аренах могли свидетельствовать об одном – у киберспорта и организации определенно большое будущее. На протяжении многих лет команды НаВи по Dota
2 и CS:GO оставались лучшими в мире. В настоящее время дела обстоят не лучшим образом, но это не отменяет огромного вклада в развития индустрии.
Еще одним «столбом», на котором держится киберспорт в Украине – организация Starladder. Киевская компания одна из первых на просторах СНГ начала принимать международные турниры. Базируясь в Киев Киберспорт Арене, она навсегда вошла в истории киберспорта.
Помимо самостоятельно проводимых турниров на протяжении почти 10 лет, компания сотрудничает с китайскими коллегами из ImbaTV, тем самым развивая киберспорт путем взаимовыгодных партнерских отношений.
За последние годы командой SLTV было организовано множество турниров:
Как и в случае с Na`Vi, список можно продолжать на 20, а то и больше пунктов. В последние годы компания сделала упор на Counter-Strike: Global Offensive, собрав всех ведущих комментаторов и аналитиков по CS:GO и став самой популярной студией освещения дисциплины в СНГ. Кроме того, Starladder заявили себя не только как студия освещения, но и организатор турнира. Именно они проведут самый крупный турнир по CS:GO летом 2019 года в Берлине.
Заключение
Хоть киберспорт и развивается довольно медленно, но главное, что прогресс идет. Что еще более важно – есть люди, которые готовые двигать этот прогресс и распространять явление в массы.