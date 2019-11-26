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26.11.2019, 16:30

ДСП в компании «ВиЯр»: ДСП для различных видов мебели

ДСП в компании «ВиЯр»: ДСП для различных видов мебели - Фото

В настоящее время ДСП широко используют при производстве мебели. На какие моменты нужно обратить внимание при выборе данного материала

Самым распространенным материалом для изготовления мебели считаются древесно-стружечные плиты, поскольку они недорогие, практичные, универсальные и износостойкие. Создают плиты из щепок, опилок, стружек, которые склеиваются между собой специальными формальдегидными смолами. Благодаря такой склейке материал становится прочным, прослужит долго. 

Где приобрести качественный материал

Проверенным и достойным поставщиком товара является интернет-магазин «ВиЯр», специализация которого – продажа ДСП. Продаются разные виды ДСП в viyar.ua. Актуальная стоимость материала указана на официальном сайте интернет-магазина. Украина активно использует ДСП в своей деятельности, из-за чего интернет-магазин «ВиЯр» осуществляет доставку по всей стране, устанавливая при этом доступные цены на плиты ДСП.

Как обрабатывается

Есть несколько способов быстрой и качественной обработки древесно-стружечных плит:

  • ламинирование;
  • каширование древесно-стружечных плит;
  • шпонирование дерева;
  • покрытие обычной краской.

Все эти варианты обработки материала имеют как плюсы, так и минусы. Выбор подходящего способа зависит от того, как в дальнейшем будет использоваться продукция.

Особенности изделий для кухонной мебели

На кухне не обойтись без практичного, многофункционального и удобного гарнитура. Производители предлагают различные варианты. Однако стоит отметить, что большая часть бюджетной кухонной мебели создана из ДСП фасада, который отличается эргономичностью, функциональностью, компактностью, долговечностью и приятной ценой. 

Особенности изделий для шкафов

Шкафы используются для удобного и практичного хранения вещей, посуды, каких-либо бытовых предметов, обуви, игрушек и прочего. Производители предлагают разнообразные варианты. Однако самым востребованным и часто используемым считается шкаф из ДСП, поскольку он недорогой, но при этом качественный. 

Как выбрать

При выборе материала стоит обращать внимание на такие моменты:

  • степень токсичности;
  • класс эмиссии;
  • толщину;
  • производителя;
  • вид;
  • производственные характеристики.

Интернет-магазин «ВиЯр» предлагает большой выбор материалов для жителей Украины. Вся продукция соответствует отечественным и европейским стандартам, нормам, не вызывает аллергии, не вредит окружающей среде.

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Теги: ДСП
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