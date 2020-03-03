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03.03.2020, 09:50

Эффективная обратная связь или позитивное «Нет»

Эффективная обратная связь или позитивное «Нет» - Фото

Если вы руководитель, учитель, родитель так или иначе вы даете обратную связь. Как сделать ее более конструктивной – давайте разбирать

Легитимное право давать обратную связь

Обратную связь можно давать, если вы находитесь в верхней позиции – начальника, родителя, или при наличии запроса к вам. Наличие запроса говорит о том, что границы человека открыты, и он готов воспринимать ваши слова. В отсутствие запроса на ваше мнение, и при условии, что вы не являетесь значимой фигурой для второго, следуйте принципу: «молчание – золото».

Исключение составляет положительная безоценочная обратная связь. Если вы хотите поделиться восторгом или поблагодарить – сделайте это, соединив вербальную часть с яркой эмоцией. «Спасибо огромное, это было очень здорово!» - уместно, вне зависимости от вашей роли, значимости и наличия запроса. А вот оценка: «Вы хорошо подготовились к выступлению» звучит странно, если вы – не эксперт в выступлениях и не занимаете верхнюю позицию по отношению к выступившему. Важно почувствовать разницу между восприятием этих слов, произнесенных президентом компании, или вашим подчиненным.

Ценная развивающая обратная связь может исходить от человека, соответствующего двум критериям. Человек является экспертом в области предмета оценки и заинтересован в вашем развитии. К такой обратной связи следует прислушиваться.

Почему люди опасаются обратной связи, причем и слышать ее, и давать.

Несколько причин:

  • Это не часть нашей культуры.
  • Нам кажется, что второй человек обидится или хочет обидеть нас.
  • Мы не обучены эффективному алгоритму «доставки и восприятия обратной связи».
  • Мы ставим свою самооценку в зависимость от реакции другого.

Общие принципы обратной связи

Прежде, чем давать обратную связь, вспомните, что перед вами – нормальный уважаемый человек, способный воспринять необходимость изменений.

Второй важный аспект – понять, ради чего вы собираетесь дать обратную связь. Для этого ответьте на вопрос, чему вы говорите «да»: себе, своим принципам? Опора на то, чему вы говорите «да», позволит четко сформулировать, почему именно вам не подходит конкретное поведение, и произносимое «нет» будет мягче. Мы называем это «доставка позитивного нет», - то есть как сообщить о том, что вам не подходит, с повышением вероятности быть услышанным.

Третий принцип – разводить личность и действие. Вы не можете оценивать человека, а вот его поступки – да, при наличии полномочий или запроса.

Как именно давать обратную связь, можно узнать, посмотрев видео о пяти техниках с примерами: https://youtu.be/yPRmRDijwF0 или пройдя специализированный курс https://cantalk.com.ua/peregovorshik/packages/paket-life/.

Автор: Людмила Слободянюк - Управляющий партнёр Трансавиа Украина, выпускник Гарвардской программы по переговорам и лидерству

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Теги: обратная связь, Слободянюк Людмила
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