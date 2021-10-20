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20.10.2021, 09:42

Эффективность биржевых торгов необработанной древесиной на УЭБ признана рынком

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Эффективность биржевых торгов необработанной древесиной на УЭБ признана рынком - Фото

По итогам первых месяцев функционирования рынка необработанной древесины, с момента вступления в силу изменений в законодательстве, происходит активное формирование прозрачных рыночных механизмов осуществления торговли древесиной в Украине.

На сегодня Украинская энергетическая биржа единственная в Украине биржа, осуществляющая торговлю необработанной древесиной. С начала августа на УЭБ проведено около полутысячи торгов. За период с 1.08.2021 по 30.09.2021 реализовано 1370000 куб. м на сумму 4010000000 грн с НДС.

По результатам трех месяцев функционирования рынка по новым правилам, государство получило дополнительный доход на 927,5 грн (с НДС) больше относительно выставленной на торги начальной стоимости необработанной древесины.

По информации Государственного агентства лесных ресурсов Украины, практики, которые имели негативное влияние на работу электронных площадок на организованном рынке на сегодня уже невозможны. Тщательный надзор со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственного агентства лесных ресурсов Украины является залогом прозрачного и объективного ценообразования и доступа к информации.

"Хотим выразить благодарность за доверие всем участникам рынка, которые приобщаются к торгам на УЭБ. Сегодня, вместе с вами, мы создаем стабильный, прозрачный, конкурентный рынок, который отвечает высоким стандартам биржевой деятельности и обеспечивает объективное ценообразование", – говорит заместитель генерального директора ООО "УЭБ" Константин Шевчук.

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Теги: Украинская энергетическая биржа
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