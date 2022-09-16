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16.09.2022, 17:00

Эксперт криптосектора Украины о личной жизни и благотворительности

Цей матеріал також доступний українською
Эксперт криптосектора Украины о личной жизни и благотворительности - Фото

Эксперт криптосектора Украины Сергей Сотниченко продолжает свою активную общественную деятельность

Сергей Сотниченко, всем известный как эксперт и аналитик финансового и криптовалютного сектора Украины, общественный деятель украинского криптосообщества, поделился рассказом о личной жизни, начале волонтерской деятельности и как возник их совместный с супругой благотворительный фонд.

Супругу Сергея Сотниченко зовут Эмма Шекоян, которая является уроженкой Грузии, но уже длительное время проживает в Украине. В прошлом девушка много работала медицинской сестрой в больницах и физиотерапевтических кабинетах, а сейчас полностью посвятила свою жизнь благотворительности.

Идея помогать детям-сиротам к Сергею и Эмме пришла еще в 2015 году. Тогда, перед новогодними праздниками, они вместе решили поехать по детским домам недалеко от Киева поздравлять сладкими подарками с праздником детей, лишенных родительской ласки и заботы.

Выбрав детские дома, наиболее нуждающиеся в помощи, семья Сергея постоянно держала связь с их директорами. Так они узнавали, в чем дети имеют нужду в то или иное время и отправляли к ним машину с помощью. Это были и продукты питания, и одежда, и канцелярия. Бывало, ездили к детям сами, привозя аниматоров и спортсменов, которые помогали устраивать для детей спортивные соревнования, конкурсы и необычные для их горькой жизни развлечения.

Так, Сергей Сотниченко, активист по развитию криптовалютного и финансового сектора Украины, открыл в себе желание заниматься волонтерской деятельностью.

Впоследствии, в 2020 году в жизни Сергея произошло особое событие – родился их общий с Эммой сын Добрыня. Однако вместе с тем пришло много переживаний, ведь маленькому мальчику поставили неутешительный диагноз – синдром Веста. После 7 месяцев жизни Добрыня, к сожалению, покинул этот мир.

Благотворительный фонд семьи Сотниченко под названием P.F.C.U. Charity появился в 2021. Вдохновила на его создание молодую семью именно та ситуация, когда они столкнулись с тяжелыми проблемами своего новорожденного малыша и когда им месяцами приходилось проводить в больницах. Увидев там нехватку современного оборудования, Сергей и Эмма решили несмотря ни на что помогать детским отделениям больниц, центрам реабилитации детей и быть полезными для тех, кто так же как и их сын борется за жизнь со страшными болезнями.

24 февраля, когда Россия совершила полномасштабное нападение на Украину и началась война, Сергей вступил в территориальную оборону и встал на защиту Бучи, Ирпеня, Киевской области. Их общий с супругой фонд P.F.C.U. charity продолжал свою активную работу и по многочисленным запросам в Телеграмме начал собирать помощь для тех, кто тогда в этом нуждался больше всего. Среди них были и внутренне перемещенные особы, и пенсионеры, и многодетные семьи.

Сейчас фонд уже успел накормить более 20 тысяч семей и занимается сбором финансов на автомобили, крайне необходимые воинам ВСУ на фронте.

Эксперт криптосектора Украины Сергей Сотниченко продолжает свою активную общественную деятельность и больше всего желает свержения режима Путина и победы родной Украине.

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Теги: Сергей Сотниченко
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