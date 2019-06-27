Эксперты спрогнозировали, кто будет в лидерах парламентской гонки

Лидером на данный момент является "Слуга Народа"

21 июля 2019 года пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Все партии и депутаты уже зарегистрированы, хотя до 8 июля еще могут отозвать свою регистрацию и отказаться от участия в выборах. Едва ли кто-то из крупных политических сил воспользуется этим правом - наоборот, вероятнее всего, что горячая борьба между ведущими политическими партиями будет продолжаться до самого дня Х. Чем она закончится - оценили аналитики Parimatch.

Кто попадет в парламент

Лидером на данный момент вполне ожидаемо является "Слуга Народа". Нет никаких сомнений в том, что пропрезидентская политическая партия легко одолеет пятипроцентный барьер и займет весомую долю в парламенте страны. Вопрос лишь в том - какую. Аналитики Parimatch дают 58% на то, что "Слуга Народа" наберет более 46,5% голосов, а на момент второго заседания ВР депутаты партии будут составлять большинство в парламенте.

Кроме того, пятипроцентный барьер скорее всего пройдет "Европейская солидарность" П. Порошенко. Финальные результаты партии ожидаются на уровне чуть выше 5,5%, и пока сложно сказать, будет ли в составе ВР более 30 депутатов от "Европейской солидарности" и может ли партия сформировать достойный противовес "Слуге Народа".

Позиция "Оппозиционной платформы", которая, согласно КМИС, социологической группе "Рейтинг" и центру "Социс" находится в лидерах грядущего голосования, по версиям аналитиков Parimatch не столь надежна. 57% они дают на то, что "ОП" не наберет более 11,5% голосов. Более того — с 81% вероятностью партия даже не одолеет пятипроцентный барьер, равно как и некоторые другие активные участники предвыборной гонки - например, "Украинская стратегия» Гройсмана, Радикальная партия Олега Ляшка, политическая партия "Самопомич" Садового и др. Видимо, в главном законодательном органе страны окончательно наступила "минута славы" медийных лиц, потому что партия Святослава Вакарчука "Голос", по оценкам аналитиков, проходит пятипроцентный барьер и скорее всего наберет более 8,5% голосов.

Шансы мажоритарных кандидатов

Смешанная выборная система дает шанс пробиться в парламент не только безликим партийным спискам, но и отдельным кандидатам от округов - по мажоритарке. Среди таких кандидатов есть несколько известных личностей. Например, по 118 округу (Львов) баллотируется футболист Артем Федецкий, но шансов попасть в парламент у него немного. Такая же ситуация и у актера и комика Сергея Сивохо, который баллотируется по 49 округу (Донецкая область). А вот на успех журналиста Александра Дубинского по 94 округу (Киевская область) эксперты дают 62%.

Отдельный вопрос - о кандидатах по столице. По 222 мажоритарному округу идут сразу несколько кандидатов от разных партий: Роман Грищук из "Слуги Народа", самовыдвиженцы Дмитрий Андриевский и Владимир Василевич, Владимир Назаренко от "Свободы". Максимальный шанс попасть в Раду - у Грищука, однако Андриевский уступает ему совсем немного и тоже может оказаться в парламенте.

Явка избирателей

Явка на выборы в Украине раз за разом снижается. Однако 2019 год имеет все шансы поправить эту статистику, как уже произошло с выборами Президента страны. Напомним, тогда явка составила 62,09% избирателей на территории Украины (в 2014 - 60,29%). По оценкам аналитиков Parimatch, на парламентских выборах 2019 года проголосует более 57.5% избирателей (в 2014 - 52,42%). Возможна даже явка свыше 60%, что последний раз было более 10 лет назад - в далеком 2006 году.