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28.05.2020, 11:00

EssayEdge - профессиональное редактирование вступительных сочинений

EssayEdge - профессиональное редактирование вступительных сочинений - Фото

EssayEdge работает, чтобы поступающие максимально повысили свои шансы на поступление благодаря произведениям

Американский сервис EssayEdge предоставляет редакторские услуги поступающим в колледжи и университеты США. Компания работает с различными типами документов, включая эссе, заявлением, резюме и т.д. Более 20 лет успешной деятельности делают сервис надежным помощником абитуриентов.

Особенности и преимущества компании

Произведения которые, поступающие подают в американские приемные комиссии вузов, должны быть очень качественными. Это касается темы и формы, структуры, стилистики, грамматики и пунктуации. Известно, что в США эссе имеют большую ценность при приеме на обучение, поэтому надо сделать эту часть заявки совершенной. Американские и иностранные абитуриенты могут воспользоваться услугами не просто редакторов, а бывших студентов или действительных преподавателей американских университетов. Это специалисты с большим опытом работы (в среднем 15 лет), которые знают о всех тонкостях различных произведений в вузы.

На сайте https://www.essayedge.com/college-essay-editing/ указано, что его команда не пишет произведения вместо клиентов, а только совершенствует их и предоставляет полезные советы. Поэтому в соответствии с потребностями заказчика, существует несколько вариантов услуг. Подобрать их можно самостоятельно или с помощью менеджеров, которые отвечают в онлайн чатах, к ним можно позвонить или написать на email. Сервис постоянно поддерживает клиентов, оперативно консультирует и оказывает услуги в соответствии с заявленными сроков

Еще одна особенность и преимущество компании - она предоставляет бесплатный доступ к полезным материалов в виде блога, подкаста, учебников. Эта информация поможет определиться с темой или структурой эссе, узнать об основных ошибках из реальных примеров. Регулярно публикуют образовательные новости, полезные для абитуриентов и студентов.

Пакеты услуг, сроки работы 

Каждый из пакетов услуг компании включает редактирования и комментарии к тексту. Таким образом, заказчик получает не только исправленный текст, а и объяснения, какие ошибки он допустил. Это поможет избежать их в будущем. Поступающий должен определиться с тем, какой объем работы ему нужен: просто корректура с доведением уже качества текста к идеалу или тщательное редактирование с возможным повторным чтением? Соответствии с этими потребностями созданы пакеты услуг:

  1. Proofreading. Корректировка предполагает «шлефовку» текста, лишение его ошибок и сопровождение комментариями. Подходит, если абитуриент уверен в своем произведении, однако хочет получить профессиональную проверку.
  2. Standard. Стандарт часто выбирают, ведь он предусматривает тщательную вычитку, консультацию редактора и второе чтение усовершенствованного произведения (по желанию клиента).
  3. All In One. Все в одном подходит, если абитуриент подает документы в несколько вузов с различными требованиями. В таком случае он получит исчерпывающий сеанс редактирования трех и более произведений, сможет пообщаться с редактором и заказать второе чтение эссе.
  4. Premier. Премьер станет спасением, если клиент еще не приступил к написанию произведения и требует активной помощи. В таком случае будет два телефонных разговора с редактором, мозговой штурм по теме, структуры и стилистики произведения. Заказчик напишет и передаст на проверку текст, специалист его обработает и предоставит комментарии с советами.

Первые два вида услуг предоставляются быстро, клиент получает свой заказ уже через 48 часов после отправки текста. Если дело срочное, можно сократить срок до 24 часов. «Все в одном» требует тщательной работы над несколькими текстами, это занимает до 7 дней. Последний пакет услуг («Премьер») - это консалтинг и редактирование, 14 дней на выполнение.

EssayEdge работает, чтобы поступающие максимально повысили свои шансы на поступление благодаря произведениям. Это профессиональная помощь по редактированию и консалтинга, внимание ко всем деталям.

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Теги: EssayEdge
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