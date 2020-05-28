EssayEdge - профессиональное редактирование вступительных сочинений

Американский сервис EssayEdge предоставляет редакторские услуги поступающим в колледжи и университеты США. Компания работает с различными типами документов, включая эссе, заявлением, резюме и т.д. Более 20 лет успешной деятельности делают сервис надежным помощником абитуриентов.
Особенности и преимущества компании
Произведения которые, поступающие подают в американские приемные комиссии вузов, должны быть очень качественными. Это касается темы и формы, структуры, стилистики, грамматики и пунктуации. Известно, что в США эссе имеют большую ценность при приеме на обучение, поэтому надо сделать эту часть заявки совершенной. Американские и иностранные абитуриенты могут воспользоваться услугами не просто редакторов, а бывших студентов или действительных преподавателей американских университетов. Это специалисты с большим опытом работы (в среднем 15 лет), которые знают о всех тонкостях различных произведений в вузы.
На сайте https://www.essayedge.com/college-essay-editing/ указано, что его команда не пишет произведения вместо клиентов, а только совершенствует их и предоставляет полезные советы. Поэтому в соответствии с потребностями заказчика, существует несколько вариантов услуг. Подобрать их можно самостоятельно или с помощью менеджеров, которые отвечают в онлайн чатах, к ним можно позвонить или написать на email. Сервис постоянно поддерживает клиентов, оперативно консультирует и оказывает услуги в соответствии с заявленными сроков
Еще одна особенность и преимущество компании - она предоставляет бесплатный доступ к полезным материалов в виде блога, подкаста, учебников. Эта информация поможет определиться с темой или структурой эссе, узнать об основных ошибках из реальных примеров. Регулярно публикуют образовательные новости, полезные для абитуриентов и студентов.
Пакеты услуг, сроки работы
Каждый из пакетов услуг компании включает редактирования и комментарии к тексту. Таким образом, заказчик получает не только исправленный текст, а и объяснения, какие ошибки он допустил. Это поможет избежать их в будущем. Поступающий должен определиться с тем, какой объем работы ему нужен: просто корректура с доведением уже качества текста к идеалу или тщательное редактирование с возможным повторным чтением? Соответствии с этими потребностями созданы пакеты услуг:
Первые два вида услуг предоставляются быстро, клиент получает свой заказ уже через 48 часов после отправки текста. Если дело срочное, можно сократить срок до 24 часов. «Все в одном» требует тщательной работы над несколькими текстами, это занимает до 7 дней. Последний пакет услуг («Премьер») - это консалтинг и редактирование, 14 дней на выполнение.
EssayEdge работает, чтобы поступающие максимально повысили свои шансы на поступление благодаря произведениям. Это профессиональная помощь по редактированию и консалтинга, внимание ко всем деталям.