Финансовая грамотность украинцев – почему растут долги?

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Понимание базовых правил финансовой грамотности, а также умение использовать их на практике, дают человеку возможность умело управлять своим финансовым потоком в рамках месяца, квартала, года и т.д. Точный контроль за вашими доходами развивают умение правильно управлять деньгами так, чтобы не влезать в долги, вовремя выплачивать кредиты и обеспечивать комфортную жизнь.

Исследование финансовой грамотности в Украине

Специалисты финансового портала Unionstandardbank подвели итоги исследования проекта USAID "Трансформація фінансового сектору". В целом наблюдается положительная динамика роста финансовой грамотности у украинцев. В 2021 году индекс финансовой грамотности достиг 12.3 бала или 58% от его максимального значения. За менее чем 3 года динамика роста составляет 6%, что значительно быстрее чем в соседних странах (Польша, Грузия, Эстония, Хорватия, Чехия) . В предыдущем рейтинге за 2018 год Украина и Польша занимали последнее место, уточняют эксперты Unionstandardbank. Индекс финансовой грамотности состоит из баллов за финансовые знания, финансовое поведение, планирование. Тем самым, низкий рейтинг Украины связан именно с плохими результатами компонентов индекса, которые касаются отношений и знаний.

По демографическим отличиям выделяют:

По статистике, разница между мужчинами и женщинами не значительна;

Самое низкое значение Индекса финансовой грамотности зафиксирована в возрастной категории 18-24 года, а также возраст 60+ ;

Результаты жителей города по финансовой грамотности значительно больше у чем у граждан проживающих в селах;

Также сохраняется тенденция роста Индекса финансовой грамотности в зависимости от объема доходов граждан, а также в зависимости от образования.

Для проведения данного исследования была использована методика Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С более детальным отчетом, вы можете ознакомиться, перейдя на страницу в facebook проекта USAID.

Управление финансами: займы и кредиты

В 2021 году украинцы чаще стали пользоваться услугой – кредит онлайн на карту от микрофинансовых компаний. При этом задолженность перед кредиторами ( МФО) уже составляет 14,9 млрд грн., тогда как за 2020 год сумма составляла 13,9 млрд гривен.

На сегодняшний день у порядка 30% трудоспособных украинцев есть кредит. Специалисты портала Unionstandardbank подготовили несколько простых советов как избежать лишних трат при использовании кредитов.

Основные советы от unionstandardbank: