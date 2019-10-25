Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
25.10.2019, 11:16

Форум LIFE AFTER: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине

Форум LIFE AFTER: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине - Фото

Участники Форума присоединятся к дискуссии об особенностях запуска рынка земли, смогут лично пообщаться со спикерами

30 октября 2019 года в г. Киев Коалиция Реанимационный Пакет Реформ и EasyBusiness проведут Форум "LIFE AFTER: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине".

Президент Украины и представители партий неоднократно подчеркивали важность «земельного вопроса» и его скорейшего разрешения. Но пока никто не предложил модель рынка, которая бы удовлетворила потребности каждого. На Форуме политики, игроки рынка и эксперты подискутируют об открытии рынка земли и его перспективах.

Приглашены представители Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, бизнеса, гражданского общества и землевладельцы.

Участники Форума присоединятся к дискуссии об особенностях запуска рынка земли, смогут лично пообщаться со спикерами во время кофе-брейков и посмотреть короткометражный документальный фильм EasyBusiness "Земля".

Спикеры:

• Алексей Мушак, советник Премьер-министра Украины по экономическим вопросам

• Марьян Заблоцкий, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

• Ден Пасько, соуправляющий партнер компании Diligent Capital Partners

• Екатерина Рыбаченко, генеральный директор компании Агро-Регион

• Владислава Магалецкая, сопредседательница Комитета по вопросам агропродовольственного бизнеса СУП

• Алекс Лисситса, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»

• Дмитрий Лывч, проектный менеджер EasyBusiness

• Тарас Высоцкий, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (tbc)

• Алексей Гончарук, Премьер-министр Украины (tbc)

• Представитель фермерского хозяйства

Модераторы:

• Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

• Кирилл Криволап, заместитель председателя правления EasyBusiness

Участники Форума поговорят о вопросах:

• Какую модель рынка земли нужно применить в Украине и могут ли иностранцы иметь право покупать украинскую землю в первый год после отмены моратория

• Какой будет цена земли и экономический эффект для Украины после открытия рынка земли

• Каким образом рынок земли изменит условия ведения агробизнеса в Украине

• Куда двигаться бизнесу, чтобы максимизировать персональный эффект от земельной реформы и где найти финансовые ресурсы для внедрения новых бизнес-моделей

• Какие механизмы финансовой поддержки фермеров должно применить государство

Что? Форум "Life after: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине"

Где? Центр г. Киев, точное место Коалиция РПР сообщит зарегистрированным участникам через e-mail.

Когда? 30 октября 2019 года, 16:00 – 18:30

Регистрация участников и аккредитация СМИ до 28 октября, 14:00 - по ссылке http://bit.ly/2MZotnD или yarineyy@gmail.com, 0951532542 (Бусол Ярина, руководительница коммуникационного направления Коалиции РПР). Место проведения сообщат каждому зарегистрированному участнику и аккредитованному журналисту до 29 октября, 14:00. Мероприятие проводится на украинском языке.

Отправить:
Распечатать:
Теги: рынок земли, LIFE AFTER
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 