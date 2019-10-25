30 октября 2019 года в г. Киев Коалиция Реанимационный Пакет Реформ и EasyBusiness проведут Форум "LIFE AFTER: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине".

Президент Украины и представители партий неоднократно подчеркивали важность «земельного вопроса» и его скорейшего разрешения. Но пока никто не предложил модель рынка, которая бы удовлетворила потребности каждого. На Форуме политики, игроки рынка и эксперты подискутируют об открытии рынка земли и его перспективах.

Приглашены представители Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, бизнеса, гражданского общества и землевладельцы.

Участники Форума присоединятся к дискуссии об особенностях запуска рынка земли, смогут лично пообщаться со спикерами во время кофе-брейков и посмотреть короткометражный документальный фильм EasyBusiness "Земля".

Спикеры:

• Алексей Мушак, советник Премьер-министра Украины по экономическим вопросам

• Марьян Заблоцкий, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

• Ден Пасько, соуправляющий партнер компании Diligent Capital Partners

• Екатерина Рыбаченко, генеральный директор компании Агро-Регион

• Владислава Магалецкая, сопредседательница Комитета по вопросам агропродовольственного бизнеса СУП

• Алекс Лисситса, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»

• Дмитрий Лывч, проектный менеджер EasyBusiness

• Тарас Высоцкий, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (tbc)

• Алексей Гончарук, Премьер-министр Украины (tbc)

• Представитель фермерского хозяйства

Модераторы:

• Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы

• Кирилл Криволап, заместитель председателя правления EasyBusiness

Участники Форума поговорят о вопросах:

• Какую модель рынка земли нужно применить в Украине и могут ли иностранцы иметь право покупать украинскую землю в первый год после отмены моратория

• Какой будет цена земли и экономический эффект для Украины после открытия рынка земли

• Каким образом рынок земли изменит условия ведения агробизнеса в Украине

• Куда двигаться бизнесу, чтобы максимизировать персональный эффект от земельной реформы и где найти финансовые ресурсы для внедрения новых бизнес-моделей

• Какие механизмы финансовой поддержки фермеров должно применить государство

Что? Форум "Life after: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине"

Где? Центр г. Киев, точное место Коалиция РПР сообщит зарегистрированным участникам через e-mail.

Когда? 30 октября 2019 года, 16:00 – 18:30

Регистрация участников и аккредитация СМИ до 28 октября, 14:00 - по ссылке http://bit.ly/2MZotnD или yarineyy@gmail.com, 0951532542 (Бусол Ярина, руководительница коммуникационного направления Коалиции РПР). Место проведения сообщат каждому зарегистрированному участнику и аккредитованному журналисту до 29 октября, 14:00. Мероприятие проводится на украинском языке.