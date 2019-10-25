30 октября 2019 года в г. Киев Коалиция Реанимационный Пакет Реформ и EasyBusiness проведут Форум "LIFE AFTER: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине".
Президент Украины и представители партий неоднократно подчеркивали важность «земельного вопроса» и его скорейшего разрешения. Но пока никто не предложил модель рынка, которая бы удовлетворила потребности каждого. На Форуме политики, игроки рынка и эксперты подискутируют об открытии рынка земли и его перспективах.
Приглашены представители Кабинета Министров Украины, Верховной Рады, бизнеса, гражданского общества и землевладельцы.
Участники Форума присоединятся к дискуссии об особенностях запуска рынка земли, смогут лично пообщаться со спикерами во время кофе-брейков и посмотреть короткометражный документальный фильм EasyBusiness "Земля".
Спикеры:
• Алексей Мушак, советник Премьер-министра Украины по экономическим вопросам
• Марьян Заблоцкий, народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
• Ден Пасько, соуправляющий партнер компании Diligent Capital Partners
• Екатерина Рыбаченко, генеральный директор компании Агро-Регион
• Владислава Магалецкая, сопредседательница Комитета по вопросам агропродовольственного бизнеса СУП
• Алекс Лисситса, президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»
• Дмитрий Лывч, проектный менеджер EasyBusiness
• Тарас Высоцкий, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (tbc)
• Алексей Гончарук, Премьер-министр Украины (tbc)
• Представитель фермерского хозяйства
Модераторы:
• Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
• Кирилл Криволап, заместитель председателя правления EasyBusiness
Участники Форума поговорят о вопросах:
• Какую модель рынка земли нужно применить в Украине и могут ли иностранцы иметь право покупать украинскую землю в первый год после отмены моратория
• Какой будет цена земли и экономический эффект для Украины после открытия рынка земли
• Каким образом рынок земли изменит условия ведения агробизнеса в Украине
• Куда двигаться бизнесу, чтобы максимизировать персональный эффект от земельной реформы и где найти финансовые ресурсы для внедрения новых бизнес-моделей
• Какие механизмы финансовой поддержки фермеров должно применить государство
Что? Форум "Life after: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине"
Где? Центр г. Киев, точное место Коалиция РПР сообщит зарегистрированным участникам через e-mail.
Когда? 30 октября 2019 года, 16:00 – 18:30
Регистрация участников и аккредитация СМИ до 28 октября, 14:00 - по ссылке http://bit.ly/2MZotnD или yarineyy@gmail.com, 0951532542 (Бусол Ярина, руководительница коммуникационного направления Коалиции РПР). Место проведения сообщат каждому зарегистрированному участнику и аккредитованному журналисту до 29 октября, 14:00. Мероприятие проводится на украинском языке.