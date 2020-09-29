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29.09.2020, 15:02

Где сдать анализ на коронавирус для поездки за границу

Где сдать анализ на коронавирус для поездки за границу - Фото

Для въезда в большинство стран нужно подтвердить свой отрицательный "коронавирусный статус". Какое именно исследование необходимо выезжающим за рубеж?

На сегодняшний день существует три основных способа тестирования на бетакоронавирус SARS-CoV-2:

  • экспресс-тест на антитела к коронавирусу;
  • ИФА-тест, тоже определяющий наличие антител к коронавирусу (IgG – наличие иммунитета после перенесенного ранее заболевания и IgM – показатель свежего инфицирования);
  • ПЦР-тест, определяющий наличие не антител к вирусу, а ДНК самого вируса в организме.

Справка о проведенном ПЦР-исследовании на коронавирусную инфекцию (разумеется, с отрицательным результатом теста) – это и есть документ, необходимый для въезда во многие страны. ПЦР-исследование проводит многопрофильная лаборатория МедЛаб, срок выполнения – 2 рабочих дня.

 Лаборатория МедЛаб выдает документ о проведенном анализе на двух языках – украинском и английском. Формат этой справки официально одобрен МОЗ Украины.

Документ дает право на совершение поездки за рубеж (рабочей, туристической, гостевой и т. д.), а также на:

  • пересечение границы и прохождение контроля в аэропорту;
  • избежание самоизоляции в пункте прибытия;
  • избежание необходимости проходить тестирование на коронавирус непосредственно в другой стране;
  • избежание самоизоляции по возвращении на родину;
  • въезд в Украину после посещения эпидемиологически опасных регионов;
  • соблюдение требований работодателей (в том числе для моряков).

ВАЖНО! В каждой стране действуют свои правила, касающиеся срока действия документа о проведенном на родине ПЦР-исследовании. Поэтому внимательно ознакомьтесь с этой информацией на сайте посольства страны.

Как подготовиться к сдаче анализа?

Биоматериал для анализа по методике ПЦР берется путем соскоба из ротоглотки или носоглотки. Поэтому, готовясь пройти исследование, придерживайтесь рекомендаций:

  • не пейте алкогольных напитков за сутки до анализа;
  • в течение 12 часов до анализа не принимайте лекарственных препаратов из таких групп, как капли в нос, спреи и таблетки от боли в горле, растворы для орошения горла;
  • не чистите зубы и не используйте ополаскиватели для ротовой полости в день сдачи анализа (также стоит отказаться от жевательной резинки и леденцов);
  • не ешьте и не пейте ничего за 2 часа до анализа;
  • не курите за 4 часа до анализа.

Следуя этим простым правилам, можно будет получить максимально точный результат тестирования без необходимости повторной сдачи анализа

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Теги: анализы, коронавирус
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