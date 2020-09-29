Где сдать анализ на коронавирус для поездки за границу

На сегодняшний день существует три основных способа тестирования на бетакоронавирус SARS-CoV-2:
Справка о проведенном ПЦР-исследовании на коронавирусную инфекцию (разумеется, с отрицательным результатом теста) – это и есть документ, необходимый для въезда во многие страны. ПЦР-исследование проводит многопрофильная лаборатория МедЛаб, срок выполнения – 2 рабочих дня.
Лаборатория МедЛаб выдает документ о проведенном анализе на двух языках – украинском и английском. Формат этой справки официально одобрен МОЗ Украины.
Документ дает право на совершение поездки за рубеж (рабочей, туристической, гостевой и т. д.), а также на:
ВАЖНО! В каждой стране действуют свои правила, касающиеся срока действия документа о проведенном на родине ПЦР-исследовании. Поэтому внимательно ознакомьтесь с этой информацией на сайте посольства страны.
Как подготовиться к сдаче анализа?
Биоматериал для анализа по методике ПЦР берется путем соскоба из ротоглотки или носоглотки. Поэтому, готовясь пройти исследование, придерживайтесь рекомендаций:
Следуя этим простым правилам, можно будет получить максимально точный результат тестирования без необходимости повторной сдачи анализа