Где сдать анализ на коронавирус для поездки за границу

На сегодняшний день существует три основных способа тестирования на бетакоронавирус SARS-CoV-2:

экспресс-тест на антитела к коронавирусу;

ИФА-тест , тоже определяющий наличие антител к коронавирусу (IgG – наличие иммунитета после перенесенного ранее заболевания и IgM – показатель свежего инфицирования);

ПЦР-тест , определяющий наличие не антител к вирусу, а ДНК самого вируса в организме.

Справка о проведенном ПЦР-исследовании на коронавирусную инфекцию (разумеется, с отрицательным результатом теста) – это и есть документ, необходимый для въезда во многие страны. ПЦР-исследование проводит многопрофильная лаборатория МедЛаб, срок выполнения – 2 рабочих дня.

Лаборатория МедЛаб выдает документ о проведенном анализе на двух языках – украинском и английском. Формат этой справки официально одобрен МОЗ Украины.

Документ дает право на совершение поездки за рубеж (рабочей, туристической, гостевой и т. д.), а также на:

пересечение границы и прохождение контроля в аэропорту;

избежание самоизоляции в пункте прибытия;

избежание необходимости проходить тестирование на коронавирус непосредственно в другой стране;

избежание самоизоляции по возвращении на родину;

въезд в Украину после посещения эпидемиологически опасных регионов;

соблюдение требований работодателей (в том числе для моряков).

ВАЖНО! В каждой стране действуют свои правила, касающиеся срока действия документа о проведенном на родине ПЦР-исследовании. Поэтому внимательно ознакомьтесь с этой информацией на сайте посольства страны.

Как подготовиться к сдаче анализа?

Биоматериал для анализа по методике ПЦР берется путем соскоба из ротоглотки или носоглотки. Поэтому, готовясь пройти исследование, придерживайтесь рекомендаций:

не пейте алкогольных напитков за сутки до анализа;

в течение 12 часов до анализа не принимайте лекарственных препаратов из таких групп, как капли в нос, спреи и таблетки от боли в горле, растворы для орошения горла;

не чистите зубы и не используйте ополаскиватели для ротовой полости в день сдачи анализа (также стоит отказаться от жевательной резинки и леденцов);

не ешьте и не пейте ничего за 2 часа до анализа;

не курите за 4 часа до анализа.

Следуя этим простым правилам, можно будет получить максимально точный результат тестирования без необходимости повторной сдачи анализа