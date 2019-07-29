Giorgio Armani: красота вне времени

На пути к вершине

Итальянский дом моды Giorgio Armani хорошо известен поклонникам дизайнерской одежды, обуви, аксессуаров и предметов роскоши. Его основатель Джорджио Армани прошел непростой путь, прежде чем оказался на вершине успеха. В молодости он мечтал быть актером или врачом. Два года проучился в медицинском институте, но из-за непереносимости вида крови, бросил обучение и отправился в армию. Служба несколько поубавила его романтические порывы – вернулся более сдержанным и практичным. В поисках подработки случайно зашел в универмаг в Милане и был принят на должность подсобного рабочего, но вскоре был повышен до должности оформителя витрин.

Поняв, что мода – это его профессия, Джоржио не только усердно работает, но и ищет возможности для собственного роста. Сестра Розалинда помогает ему завести полезные знакомства в модельном бизнесе и так начинается стажировка у опытных кутюрье. Первая слава приходит в начале 70-х. Связана она с открытием небольшой студии, которая через несколько лет преобразовалась в знаменитый дом моды. Особенность марки Giorgio Armani состоит в том, что каталог компании постоянно совершенствуется и развивается в разных направлениях. Так с 1980 года совместно с концерном L'Oréal начат выпуск элитной парфюмерии, а в начале 2000-х представлена большая коллекция средств для выполнения макияжа и ухода за кожей.

Нет предела совершенству

Познакомиться с парфюмерными и косметическими новинками Giorgio Armani можно на сайте https://makeup.com.ua/brand/29115/, а мы предлагаем вам перечень самых популярных продуктов этой марки по версии ее поклонников:

Eye Tint. Жидкие тени для век. Имеют пудровую текстуру, обеспечивают комфортное нанесение и стойкость до 16 часов. В зависимости от плотности слоя и вида оттенка могут использоваться для максимально естественного повседневного или насыщенного праздничного макияжа.

Lip Magnet. Стойкое, матовое декоративное покрытие для губ с приятной текстурой. Контур губ сохраняет четкость на протяжении 8 часов, при этом, само покрытие практически не ощущается. Рецептура продукта, а также его упаковка – флакон с аппликатором для каллиграфической точности нанесения, разработаны в собственной лаборатории компании.

Maestro Fusion. Тональные средства в разных формах. Жидкий флюид, дополненный пипеткой, безупречно выравнивает тон лица. Благодаря безводной основе и нежирной текстуре, ложится на кожу тончайшим слоем, обеспечивая шелковистый эффект. Компактное средство в виде кушона гарантирует безупречный, естественный финиш с мягким блеском. Продукт имеет среднюю плотность и может наносится в несколько слоев, а также используется для корректировки мейкапа. В состав входят перламутровые частицы, пигменты, питательные и увлажняющие ингредиенты (экстракт личи, гиалуроновая кислота, глицерин). Максимальная стойкость покрытия 18 часов. Нанесение сопровождается приятными ощущениями прохлады и свежести.

Lip Maestro. Матовый гель с бархатной текстурой визуально увеличивает объем губ, в рецептуру входят витамины, которые обеспечивают деликатный уход, но главная особенность – высокая насыщенность пигментов.

Face Fabric. Тональная основа с легкостью скрывает недостатки (покраснение, расширенные поры), выравнивает поверхность, матирует тусклость. При нанесении имеет текстуру воздушного мусса, который после растушевки создает пудровое покрытие.

Среди наиболее популярных ароматов отметим парфюмированную воду для женщин из линейки Si, которая раскрывается необычайной чувственностью черной смородины, которая переходит в теплые ноты белой фрезии и розы, которые завершаются ванильным шлейфом. Мужская композиция Acqua di Gio впечатляет многокомпонентностью, но каждая нота звучит чисто и прозразно. Переплетение цитрусовой, фруктовой, морской и цветочной свежести создает гармоничную мелодию, в которой удивительным образом сочетается солнечный свет и прохладный бриз.

Время идет, меняется мода, а бренд Giorgio Armani по-прежнему на вершине славы, и это не удивительно, ведь у него множество поклонников в разных уголках мира.