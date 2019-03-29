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29.03.2019, 17:48

ГК "ЛИГА" приняла участие в Ярмарке Вакансий IMPULSE

ГК "ЛИГА" приняла участие в Ярмарке Вакансий IMPULSE - Фото

На Ярмарке было представлено около 60 компаний различных бизнес-отраслей. Среди них - ГК «ЛИГА», а главным партнером Ярмарки стала AROMA KAVA

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19 и 20 марта 2019 года в Киеве в очередной раз состоялась масштабная Ярмарка вакансий "Impulse". На оба дня было заранее зарегистрировано более 1800 человек, а саму Ярмарку посетило почти втрое больше. Ведь такие мероприятия помогают молодым активным специалистам без опыта, но с огромным рвением, получить достойную работу, вживую пообщаться с работодателями и убедиться в правильности своего выбора.

На Ярмарке было представлено около 60 компаний совершенно разных бизнес-отраслей. Ведущие компании украинского рынка и международные гиганты продемонстрировали себя и свои вакансии. Среди них была и Группа Компаний «ЛИГА», а главным партнером Ярмарки стала AROMA KAVA.

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Как один из лучших украинских работодателей ГК ЛИГА получила возможность привлечь талантливых потенциальных сотрудников, провести мониторинг ожиданий и проблем трудоустройства молодежи, помочь им своими советами. HR-специалисты наших компаний с удовольствием знакомили молодое поколение с Группой Компаний «ЛИГА» и ее структурами, компаниями, направлениями деятельности, возможностями карьерного роста и развития, корпоративной культурой и актуальными вакансиями. Студенты, в свою очередь, с радостью делились своим видением будущего, ожиданиями и пожеланиями к работодателям. Их интересовало все: программы обучения, истории успешных сотрудников, коллектив, атмосфера и на все свои вопросы они получали ответы. В итоге, юридическая компания JUSCUTUM из ГК ЛИГА пригласила к себе на стажировку троих молодых специалистов.

«Ярмарка вакансий - это уникальная возможность для компании привлечь молодых талантливых людей со свежим взглядом на работу, творческим подходом к выполнению задач. А также заявить о себе как о надежном работодателе. Ведь Группа Компаний «ЛИГА» - это объединение независимых инновационных бизнесов, успешно действующих на разных рынках с 1991 года. В состав Группы входят компании - лидеры индустрий, которые задают отраслевые стандарты качества и совершенствуют взаимодействие между бизнесом, государством и обществом. Нам есть что предложить талантливым студентам, а именно: причастность к большой успешной Группе компаний, возможность карьерного и профессионального роста, интересную работу в инновационном, социально ответственном бизнесе с безупречной репутацией. Ярмарка привлекает студентов и выпускников высших учебных заведений, которые стремятся реализовать свой потенциал, а работодатели могут получить большой поток претендентов и выбор кандидатов на вакантные позиции», ― рассказывает Анна Саковец, Директор Департамента управления персоналом Управляющей Компании «ЛИГА».

Благодарим организаторов, участников и посетителей Ярмарки вакансий «Impulse» за приятную компанию и результативный день.

Группа Компаний «ЛИГА» - это объединение независимых современных инновационных компаний, которые успешно действуют на разных рынках c 1991 года. В структуру ГК ЛИГА входят: крупнейший в стране разработчик информационно-правовых и сервисных решений «ЛИГА:ЗАКОН»; медиа-холдинг «LIGAMEDIA»; консалтинговая группа «JUSCUTUM»; Международный Благотворительный Фонд «LET'S HELP!»; компания «ЛИГА ПЕНСИЯ» (открытый негосударственный пенсионный фонд «Взаимопомощь»); Финско-украинское предприятие LAMOR Ukraine ; производственная компания «MÖBIUS», инновационная компания анализа медиа-контента «SEMANTRUM», агентство по созданию систем лояльности «KETCHUP LOYALTY MARKETING EASTERN EUROPE», сеть ресторанов здорового питания при спорткомплексах Sportlife «EDA Baggete & Salad Bar», одна из крупнейших сетей кофеен «AROMA KAVA», видео дистрибутор Lookness. Также ГК ЛИГА имеет ряд активов в недвижимости.

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Теги: ГК "ЛИГА"
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