Глава экокомиссии Каменского Лукашов внес поправки в закон "Об экологическом аудите"

Глава экологической комиссии Каменского (Днепропетровская обл.) Александр Лукашов инициировал поправки в новую редакцию Закона Украины "Об экологическом аудите". Минприроды уже одобрило изменения и внесло их в соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба главы экологической комиссии.

С момента принятия в 2004 года Закон не претерпел существенных изменений. Это породило анахронизмы в его положениях и коллизии с другими нормативно-правовыми актами, что сделало невозможным проведение обязательного аудита предприятий-загрязнителей.

Разработка изменений в Закон продолжалась с января. Внесенные поправки усилят позиции местного самоуправления и сделают процедуру экологического аудита более прозрачной и независимой от недобросовестных компаний.

"Местное самоуправление должно получить больше полномочий и влияния на важнейшие процессы, в том числе – экологические. Это принципиальная позиция мэра Каменского Андрея Белоусова. Защита каждого пункта предложений была очень напряженной для нашей команды. Мы осуществили комплексный анализ законодательства, смоделировали различные варианты развития событий во избежание "подводных камней" во время процедуры экоаудита. Объединив все это с насущными потребностями относительно норм и практической стороны вопроса, сформировали ряд поправок к закону", – отметил Александр Лукашов.

В частности, Минприроды согласовало законодательное закрепление аудита громад, поселков и городов. Также под аудит будут официально подпадать отдельные природные объекты – заповедники, водные бассейны и другие. Осуществление экоаудита города позволит установить фактические, а не декларативные, показатели уровня воздействия на окружающую среду загрязнителями. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства – инициировать привлечение к ответственности.

"Существовала практика проведения аудита в отдельных административно-территориальных единицах. Однако это были отдельные частные инициативы. Когда проект закона будет принят, города, поселка и другие единицы территориального устройства официально станут объектами экоаудита", – рассказывает председатель экологической комиссии Каменского.

В проект закона также вошли правки, относительно процедуры заключения договоров на проведение обязательного экологического аудита. Текущая редакция предусматривает обязательное согласование такого договора с руководителем (собственником) объекта аудита, но не регламентирует процедуру, сроки и порядок его проведения. Принятые изменения предусматривают лишь информирование о заключенном между заказчиком и непосредственным исполнителем договоре.

"Не секрет, что не все владельцы или руководители хотят, чтобы их предприятие проходило аудит. Поэтому они пользовались несовершенством законодательства и не согласовывали его проведение. Новая редакция закона позволит просто проинформировать топ-менеджмент объекта о том, что экологический аудит состоится. Если короче – ставить перед фактом. Это сделает невозможным потенциальные злоупотребления своими правами руководителей объектов обязательного аудита, позволит избежать нарушений законодательства в сфере публичных закупок", – подчеркнул Александр Лукашов.

По инициативе главы экологической комиссии горсовета внесены изменения в положения Закона, которые приводили к манипуляциям нормами законодательства. Это давало руководителям предприятий-загрязнителей формальные основания для ухода от обязательного экологического аудита.

"Текущая редакция Закона содержит ссылки на постановление КМУ, которое утратило силу еще в 2019 году, а также оперирует терминами, которые уже не содержат за собой законодательной основы. С практической точки зрения, это было существенным препятствием при реализации природоохранных мероприятий органами местного самоуправления", – пояснил Лукашов.

Минприроды также поддержало инициативы общественной организации "Чисте повітря України", которые обеспечивают прозрачность процедуры экологического аудита. В частности, его результаты должны быть опубликованы на сайте Министерства и заказчика. Заказчиком обязательного экоаудита могут быть заинтересованные органы исполнительной власти и местного самоуправления

Также предусматривается обновление процедуры отвода исполнителя экологического аудита. Текущая редакция Закона дает возможность руководителю или владельцу предприятия заявить отвод без всякого обоснования и не предусматривает сроков, порядка и мотивов для такого отвода. В новый проект Закона включили норму, определяющую четкое основание для заявления отвода – обоснованную личную заинтересованность исполнителя экологического аудита в результатах проверки.

"Для нас, как для представителей общественности, крайне важным является фактор прозрачности. Любой житель вправе в кратчайшие сроки и доступным способом ознакомиться с результатами экологического аудита его города или предприятия, которое там работает. К тому же мы сработали на упреждение. Если, например, руководителю завода показалось, что аудитор "не такой", это не может быть основанием для отвода. Но если есть обоснованная и подтвержденная информация о личной заинтересованности, пожалуйста, реализуйте свое право – заявляйте отвод", – отметил лидер ОО "Чисте повітря України" Артем Бижко.

В настоящее время ожидается представление законопроекта в Верховную Раду и его рассмотрение народными депутатами.