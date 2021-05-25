Главная встреча ритейла страны RAU Expo 2021: программа, темы, спикеры

16-17 июня в НСК "Олимпийский" состоится юбилейная – V крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине RAU Expo 2021. В этом году она будет посвящена вызовам, которые стоят перед ритейлом в связи с ограничениями и локдауном. Среди спикеров деловой программы представители компаний: АТБ, Брокард-Украина, INTERTOP Ukraine, Эпицентр К, КОЛО, БЦ і ТРЦ Retroville, ТРЦ Dream Town, ТРЦ River Mall, Фокстрот, Антошка, Семьи ресторанов Дмитрия Борисова и других. Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины. Мероприятие пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер.
Для кого RAU Expo 2021
Встреча на RAU Expo 2021 для тех, кто уже понял, что ждать лучшего нет времени – нужно действовать уже сейчас. Поэтому мероприятие пройдет под слоганом "Давайте не после карантина!" Здесь участники найдут все, что поможет поднять бизнес уже сейчас.
RAU Expo 2021 – это:
Темы сессий формировались на основе актуальных запросов индустрии по ведению бизнеса в условиях ограничений и после локдаунов.
Партнеры мероприятия: Budhouse group, Linden Luxury Residences, Consulting for Retail, robota.ua, Synergy Construction, "Крайна" и другие.
Подробнее о мероприятии – https://expo.rau.ua/
Приобрести билеты можно по ссылке https://payment.rau.ua/#tickets