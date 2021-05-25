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25.05.2021, 11:01

Главная встреча ритейла страны RAU Expo 2021: программа, темы, спикеры

Главная встреча ритейла страны RAU Expo 2021: программа, темы, спикеры - Фото

Мероприятие посвящено вызовам, которые стоят перед ритейлом в связи с ограничениями и локдауном

16-17 июня в НСК "Олимпийский" состоится юбилейная – V крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине RAU Expo 2021. В этом году она будет посвящена вызовам, которые стоят перед ритейлом в связи с ограничениями и локдауном. Среди спикеров деловой программы представители компаний: АТБ, Брокард-Украина, INTERTOP Ukraine, Эпицентр К, КОЛО, БЦ і ТРЦ Retroville, ТРЦ Dream Town, ТРЦ River Mall, Фокстрот, Антошка, Семьи ресторанов Дмитрия Борисова и других. Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины. Мероприятие пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Для кого RAU Expo 2021

Встреча на RAU Expo 2021 для тех, кто уже понял, что ждать лучшего нет времени – нужно действовать уже сейчас. Поэтому мероприятие пройдет под слоганом "Давайте не после карантина!" Здесь участники найдут все, что поможет поднять бизнес уже сейчас.

RAU Expo 2021 – это:

  • 2 дня насыщенной программы и нетворкинга;
  • 3 конференц-зала;
  • 80+ топ-спикеров – владельцы и топ-менеджмент сферы ритейла и девелопмента, торговой недвижимости и компаний B2B;
  • 90+ компаний-экспонентов в выставочной зоне;
  • 500+ компаний-участников;
  • презентации кейсов и панельные дискуссии;
  • встречи с представителями ведущих компаний рынка и иностранными ритейлерам           

Темы сессий формировались на основе актуальных запросов индустрии по ведению бизнеса в условиях ограничений и после локдаунов.

  • Тренды и аналитика рынка ритейла. Как меняется поведение клиента в онлайне и офлайне.
  • Конкуренция: как оставаться лидером в столь конкурентном поле.
  • Ресторанный реформат. Как адаптируются кафе и рестораны в условиях постоянных карантинных ограничений.
  • Инновационные решения и технологии для ритейла и коммерческой недвижимости.
  • Франчайзинг – возможности для бизнеса. Во что стоит инвестировать.
  • Активная экспансия турецких брендов. Потенциал украинского рынка.
  • Маркетинговая стратегия ТРЦ в 2021. На что стоит делать акцент в период пандемии.
  • Трансформация HR-процессов в условиях пандемии. Как корпоративная культура влияет на эффективность бизнеса во время кризиса.

Партнеры мероприятия: Budhouse group, Linden Luxury Residences, Consulting for Retail, robota.ua, Synergy Construction, "Крайна" и другие.

Подробнее о мероприятии –  https://expo.rau.ua/

Приобрести билеты можно по ссылке https://payment.rau.ua/#tickets 

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Теги: RAU Expo 2021
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