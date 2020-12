GlobalMoney расширяет партнерство с Wargaming

Как ранее сообщали СМИ, компания GlobalMoney эксклюзивно обслуживает платежи по пополнению игр известного разработчика – компании Wargaming. 4 декабря запущено пополнение игровых аккаунтов с мобильных счетов Vodafone.

По словам Дмитрия Коваля, руководителя направления финансовых сервисов компании Vodafone: "Теперь наши абоненты могут, как и ранее, играть и делать покупки с балансов своих номеров без комиссии. Популярность оплат с мобильного счета растет – за последний год общий оборот этого вида расчетов увеличился на 63%. Оплата за игры и приложения входит в топ-3 категорий услуг, за которые платят с помощью мобильного кошелька – 19% пользователей наших финтех сервисов рассчитываются мобильными средствами за игры и приложения".

Кроме этого, пресс-служба компании GlobalMoney сообщила, что открыто еще одно направлении в сотрудничестве с разработчиком World of Tanks. Эту и еще 2 известные всем игры (World of Warplanes, World of Warships) теперь можно пополнить в сети собственных платежных терминалов GlobalMoney.

Сеть насчитывает более 3000 терминалов и постоянно расширяется.

По словам коммерческого директора компании GlobalMoney, Александра Туркевича, в Украине оплата игровых сервисов наличными очень популярна поэтому запуск этой возможности в терминальных сетях важный этап развития нашего сотрудничества с Wargaming. Мы надеемся, что совсем скоро количество терминалов, где будут доступны продукты Wargaming, возрастет в разы.

Международная Платежная система GlobalMoney более 10 лет на рынке. Основная часть проектов компании сфокусирована на работе с операторами мобильной связи, торговыми сетями, банками и другими финансовыми учреждениями. Среди партнеров компании GlobalMoney – банки ПриватБанк, Монобанк, банк Альянс, Альфа-Банк, ПУМБ; операторы Vodafone, Киевстар, Лайфселл, торговая сеть АЛЛО, сеть заправочных станций WOG и другие.