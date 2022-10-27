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27.10.2022, 14:45

Григорий Козловский рассказал о помощи 45-й артиллерийской бригаде

Цей матеріал також доступний українською
Григорий Козловский рассказал о помощи 45-й артиллерийской бригаде - Фото

Футбольный клуб "Рух" с первых дней российского вторжения передает военнослужащим необходимое оборудование, технику, запчасти

Григорий Козловский – бизнесмен и бывший президент львовского футбольного клуба "Рух" – передал военным необходимое оборудование для обслуживания военных автомобилей.

Об этом отмечается на сайте клуба.

Футбольный клуб "Рух", президентом которого до последнего времени был Григорий Козловский, с первых дней российского вторжения передает военнослужащим необходимое оборудование, технику, запчасти. На этот раз помощь была доставлена в 45-ю отдельную артиллерийскую бригаду – оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее.

Как отметил командир бригады Олег Файдюк, это не первый транш помощи, который бригаде привозит Григорий Козловский и его футбольный клуб. Благодаря тесной взаимосвязи, хорошему уровню информированности бойцы 45-й бригады получают от "Руха" именно то, в чем больше всего нуждаются в данном момент.

"Мы обеспечены техникой, автомобилями. Но на фронте это фактически одноразовый товар – они часто приходят в негодность. Особенно это касается колес – на передовой много осколков, железа, на которое легко напороться. Их часто нужно менять, а новые всегда ставить не будешь. Поэтому я искренне признателен за то, что Григорий Козловский нам помог", – подчеркнул Файдюк.

В свою очередь, Григорий Козловский отметил, что гордится дружбой с бойцами 45-й бригады и готов и дальше оказывать им посильную помощь.

"Убежден, что каждый украинец, особенно, бизнесмен обязан приложить максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу. Свою миссию вижу в том, чтобы оказывать помощь нашим военнослужащим. Мы собираем информацию о том, в чем есть острая необходимость на данный момент и оперативно удовлетворяем эти потребности. Мы в курсе, что происходит на передовой, находимся в постоянном контакте с бойцами, поэтому имеем возможность быстро и эффективно закрывать все вопросы. Будем делать это и впредь – до полной победы", – заявил Григорий Козловский.

Ранее сообщалось, что экс-президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский регулярно помогает армии, поставляя оборудование госпиталям, грузовики и рации, буржуйки, а также помогая, в частности, семьям погибших на войне футбольных ультрас. В этой связи Григорий Козловский был неоднократно отмечен наградами Вооруженных Сил Украины

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Теги: Григорий Петрович Козловский, Григорий Козловский, ФК Рух
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