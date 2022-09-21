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21.09.2022, 16:45

Григорий Козловский награжден медалью, грамотами и благодарностями украинских военных

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Григорий Козловский награжден медалью, грамотами и благодарностями украинских военных - Фото

Президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский в очередной раз получил несколько знаков отличия и наград за помощь ВСУ

Львовский бизнесмен, президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский в очередной раз получил несколько знаков отличия и наград за помощь Вооруженным Силам Украины в условиях российской агрессии.

Поощрительным отличием – медалью "За особую службу ІІІ степени" Григория Козловского наградил врио командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме того, львовский бизнесмен получил благодарственную грамоту от 45-й Отдельной артиллерийской бригады. "Командование 45-й Отдельной артиллерийской бригады выражает Вам искреннюю благодарность за оказание помощи нашей воинской части. В это тяжелое для Украины время Ваш вклад в развитие и становление материальной базы позволяет военнослужащим части качественно выполнять задачи по защите независимости Украины, мира и спокойствия украинских граждан. Выражаем искреннюю благодарность за понимание и уважительное отношение к нелегкой службе украинских воинов", – говорится в тексте награды за подписью командира 45 ОАБр полковника Олега Файдюка.

 

Также Благодарность выразили бойцы 47-й артиллерийской бригады – "за весомое участие в формировании бригады, действенный вклад в дело уничтожения врага и активную помощь украинскому войску в борьбе за нашу победу". 

Еще одна грамота поступила от 184-го Учебного центра – за тесное сотрудничество и предоставление волонтерской материальной помощи. 

Искренние слова благодарности Григорию Козловскому выразил и Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки – "за тесное и многолетнее сотрудничество, активную жизненную и общественную позицию, патриотизм, чрезвычайную самоотверженную работу по содействию и помощи Вооруженным силам Украины". 

"С начала войны и я как гражданин и бизнесмен, и футбольный клуб "Рух" не могли стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Убежден, что каждый может и должен приложить максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу. Я и мои единомышленники делают это доступным нам способом – удовлетворяя актуальные потребности армии, конкретных подразделений ВСУ и территориальной обороны. Горжусь тем, что мои скромные заслуги были оценены – эти грамоты и благодарности займут достойное место в моем рабочем кабинете. Такие награды заставляют утроить усилия и работать на общую победу еще более настойчиво. Надеюсь, это послужит положительным примером для других бизнесменов более активно помогать нашим бойцам", – отметил Григорий Козловский. 

Как сообщалось, в конце августа президент футбольного клуба "Рух" передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций. В мае Григорий Козловский был награжден "Знаком почета" за помощь ВСУ.

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Теги: награды, Григорий Козловский
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